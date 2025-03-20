Чемпіонат світу у приміщенні: Магучіх, Дорощук і надія в п'ятиборстві

У п'ятницю, 21 березня, рано вранці за київським часом у Нанкіні (Китай) стартує чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні.

Турнір триватиме до неділі, 23 березня. Українські вболівальники цілком обґрунтовано сподіваються на медалі, насамперед у стрибках у висоту, де виступлять чемпіони Європи 2025 Ярослава Магучіх та Олег Дорощук.

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Чемпіонат поза графіком

Нинішній турнір проходить у непарний рік і всього через два тижні після чемпіонату Європи в Апелдорні (Нідерланди). З 2004 року чемпіонати світу у приміщенні проводяться тільки в парні роки. Однак через пандемію коронавірусу чемпіонат у Нанкіні, який мав відбутися ще 2020 року, було скасовано. Спроба провести його у 2023 році також виявилася невдалою. У підсумку турнір "вписали" в календар 2025 року, через два тижні після європейської першості.

При цьому інші чемпіонати світу проходять за графіком, у парні роки. У 2022 році турнір пройшов у Белграді (Сербія), у 2024-му – у Глазго (Шотландія), а у 2026-му відбудеться в Торуні (Польща). Чемпіонати Європи, зі свого боку, традиційно відбуваються в непарні роки й не збивалися з графіка.

Сім надій України

Українську збірну на світовій першості представляють сім спортсменів, четверо з яких виступлять у стрибках у висоту – одній із найуспішніших дисциплін для української легкої атлетики. У жіночих змаганнях Україну представлять Ярослава Магучіх і Катерина Табашник, у чоловіків – Олег Дорощук та Дмитро Нікітін.

Олег Дорощук Getty Images

Крім того, в потрійному стрибку виступить Марія Синій, у п'ятиборстві – Юлія Лобан, а в бігу на 60 метрів з бар'єрами – Ганна Плотіцина.

Головними претендентами на медалі у складі української збірної, безумовно, є Магучіх і Дорощук. Якщо для Олега золото чемпіонату Європи двотижневої давнини стало першим великим титулом у кар'єрі, то в Ярослави в колекції вже є золоті медалі чемпіонатів світу та Європи (як на відкритому повітрі, так і у приміщенні), а також Олімпіади в Парижі.

У Нанкіні головними суперницями Магучіх, як і пів року тому в Парижі-2024, стануть австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Петтерсон. Нагадаємо, що на зимовому чемпіонаті світу 2022 року в Белграді Ярослава виграла золото, але в Глазго-2024 поступилася Оліслагерс. Тепер у неї є шанс взяти реванш.

Своєю чергою, у Дорощука поки що немає медалей чемпіонатів світу. У 2024 році він здобув бронзу чемпіонату Європи на відкритому повітрі, а два тижні тому – золото чемпіонату Європи у приміщенні. Тепер настав час завоювати медаль світового рівня. Нагадаємо, що на Олімпіаді в Парижі він посів 6 місце.

Що стосується інших українських спортсменів, Табашник завоювала бронзу чемпіонату Європи 2023 у приміщенні, але на нещодавньому ЧЄ-2025 посіла лише 11-те місце і не пробилася до фіналу. Дмитро Нікітін раніше домагався успіхів на юнацьких і юніорських турнірах, але серед дорослих поки залишається в тіні. На ЧЄ-2025 він посів 5 місце.

Ветеранка команди Анна Плотіцина виграла бронзу чемпіонату Європи серед молоді ще 2008 року. Її пік припав на 2019 рік, коли вона завоювала срібло на 100-метрівці з бар'єрами на Європейських іграх і Всесвітніх військових іграх. Срібна призерка Універсіади-2023 у семиборстві Юлія Лобан на ЧЄ-2025 посіла 12 місце. У двох попередніх чемпіонатах світу в приміщенні вона фінішувала 10-ю і 6-ю. Марія Синей 2025 року виборола срібло на турнірі Aarhus Sprint'n'Jump в Орхусі (Данія), який входить до Світового легкоатлетичного туру. Це один з її перших серйозних успіхів.

Півтисячі атлетів, 26 комплектів нагород

За три дні в Нанкіні 576 спортсменів зі 127 країн розіграють 26 комплектів нагород – по 13 серед чоловіків і жінок.

З березня 2022 року російські та білоруські спортсмени не допускаються на міжнародні старти. Попри спроби Міжнародного олімпійського комітету реабілітувати атлетів із країн-агресорів, їхня участь у турнірі виключена.

Інгебрітсен, Дюплантіс та інші зірки

Однією з головних зірок чемпіонату стане Якоб Інгебрітсен. Норвежець, який спеціалізується в бігу на середні дистанції, є дворазовим олімпійським чемпіоном, дворазовим чемпіоном світу та семиразовим чемпіоном Європи. Однак на чемпіонаті світу у приміщенні його найкращий результат – лише срібло (Белград-2022). Два тижні тому він виграв золото ЧЄ-2025 у бігу на 1500 і 3000 метрів і зараз перебуває у чудовій формі.

Якоб Інгебрітсен Getty Images

Основним суперником Дорощука у стрибках у висоту буде Хеміш Керр із Нової Зеландії – чемпіон Олімпійських ігор у Парижі та чемпіон світу в приміщенні 2024 року.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 і Парижа-2024 у стрибках у довжину Мілтіадіс Тентоглу з Греції прагне втретє поспіль стати чемпіоном світу у приміщенні. Чемпіон двох останніх Олімпіад у стрибках із жердиною Арман Дюплантіс пропустив чемпіонат Європи 2025 заради підготовки до цього турніру.

У жіночих змаганнях серед головних зірок – штовхачка ядра Гун Ліцзяо (Китай), олімпійська чемпіонка Токіо-2020 і дворазова чемпіонка світу.

Де дивитися чемпіонат світу 2025 у приміщенні

Прямі трансляції чемпіонату світу в Україні будуть доступні на каналі "Суспільне Спорт" і на сайті телеканалу. Перші медалі в Нанкіні будуть розіграні вже в п'ятницю, 21 березня, о 05:00 за київським часом.

Розклад фіналів ЧС-2025 у приміщенні (час київський)

21 березня, п'ятниця

05:05 – потрійний стрибок, чоловіки

12:30 – стрибки у висоту, чоловіки

13:50 – штовхання ядра, жінки

15:15 – п'ятиборство, жінки (біг 800 м, фінал)

15:24 – біг 60 м, чоловіки

22 березня, субота

04:10 – стрибки з жердиною, жінки

12:34 – стрибки з жердиною, чоловіки

13:10 – потрійний стрибок, жінки

13:15 – біг 3000 м, жінки

13:33 – біг 3000 м, чоловіки

14:44 – біг 400 м, жінки

14:55 – біг 400 м, чоловіки

15:05 – біг 60 м с/б, чоловіки

15:18 – біг 60 м, жінки

23 березня, неділя