Це політика подвійних стандартів: віцепрезидент ФТУ обурений рішенням допустити росіян та білорусів до Олімпіади

Віцепрезидент Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін поділився думками щодо рішення Міжнародної тенісної федерації (ITF) допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

- На жаль, жодних несподіванок для нас у цьому рішенні не було. Ми постійно слідкували за процесом, знали, коли має бути ухвалене рішення і зі свого боку зробили все можливе, щоб воно було не на користь країн-агресорів. У мене була особиста зустріч із головою ITF Девідом Гаґґерті, потім ми надіслали офіційного листа до ради директорів ITF, яка ухвалювала рішення.

У листі ми виклали наше бачення на те, що Олімпіада так чи інакше є командним змаганням, і поточні правила ITF безпосередньо забороняють участь в Іграх тенісистам з Росії та Білорусі. Однак, наші аргументи, звісно, розглядалися, але ключовим фактором стало те, що тенісисти продовжують брати участь в ATP, WTA та ITF турах як "нейтральні" спортсмени, і Олімпіада, на думку Ради директорів, нічим не відрізняється. Наша думка, що це не так, але таке рішення ухвалено і нам доведеться з ним жити.

- Як відбувається процес ухвалення такого рішення? Є якесь обговорення аргументів сторін? Чому відсторонені федерації Росії та Білорусі беруть участь у засіданні?

- Вони не мають права голосу, але оскільки це питання стосується безпосередньо їх, то вони можуть виступати. Насправді, з юридичного погляду, це питання не стосується нас і це ми повинні були ініціювати наше бажання брати участь у цьому обговоренні. Нам не дали тут виступити, але в нас була окрема бесіда до і офіційний лист, який було прийнято до розгляду під час засідання. А оскільки питання стосується конкретно росіян і білорусів, то їх запросили.



Але суть уся полягає в тому, що це МОК відчинив ці двері і він дав усі рекомендації щодо допуску. Тому, природно, позиція МОК враховувалася. Щоб ви розуміли, перед початком засідання Ради директорів ITF, туди особисто прийшов і виступив Томас Бах. Французька федерація тенісу - з ними теж усе зрозуміло: на Ролан Гаррос вони всіх допускають і з Олімпіадою те саме.



Я не знаю, хто як голосував, це закрита інформація, але як я розумію логіку цього рішення - то ось вона саме така. Подобається нам це? Категорично ні. Наша позиція, що це командні змагання, що ці атлети ніяк не "нейтральні" і все це політика подвійних стандартів.