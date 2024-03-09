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Це політика подвійних стандартів: віцепрезидент ФТУ обурений рішенням допустити росіян та білорусів до Олімпіади

Сьогодні 21:03 143 0
Це політика подвійних стандартів: віцепрезидент ФТУ обурений рішенням допустити росіян та білорусів до Олімпіади

Джерело - btu.org.ua.

Віцепрезидент Федерації тенісу України (ФТУ) Євген Зукін поділився думками щодо рішення Міжнародної тенісної федерації (ITF) допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. 

- На жаль, жодних несподіванок для нас у цьому рішенні не було. Ми постійно слідкували за процесом, знали, коли має бути ухвалене рішення і зі свого боку зробили все можливе, щоб воно було не на користь країн-агресорів. У мене була особиста зустріч із головою ITF Девідом Гаґґерті, потім ми надіслали офіційного листа до ради директорів ITF, яка ухвалювала рішення.

У листі ми виклали наше бачення на те, що Олімпіада так чи інакше є командним змаганням, і поточні правила ITF безпосередньо забороняють участь в Іграх тенісистам з Росії та Білорусі. Однак, наші аргументи, звісно, розглядалися, але ключовим фактором стало те, що тенісисти продовжують брати участь в ATP, WTA та ITF турах як "нейтральні" спортсмени, і Олімпіада, на думку Ради директорів, нічим не відрізняється. Наша думка, що це не так, але таке рішення ухвалено і нам доведеться з ним жити. 

- Як відбувається процес ухвалення такого рішення? Є якесь обговорення аргументів сторін? Чому відсторонені федерації Росії та Білорусі беруть участь у засіданні?

- Вони не мають права голосу, але оскільки це питання стосується безпосередньо їх, то вони можуть виступати. Насправді, з юридичного погляду, це питання не стосується нас і це ми повинні були ініціювати наше бажання брати участь у цьому обговоренні. Нам не дали тут виступити, але в нас була окрема бесіда до і офіційний лист, який було прийнято до розгляду під час засідання. А оскільки питання стосується конкретно росіян і білорусів, то їх запросили.

Але суть уся полягає в тому, що це МОК відчинив ці двері і він дав усі рекомендації щодо допуску. Тому, природно, позиція МОК враховувалася. Щоб ви розуміли, перед початком засідання Ради директорів ITF, туди особисто прийшов і виступив Томас Бах. Французька федерація тенісу - з ними теж усе зрозуміло: на Ролан Гаррос вони всіх допускають і з Олімпіадою те саме.

Я не знаю, хто як голосував, це закрита інформація, але як я розумію логіку цього рішення - то ось вона саме така. Подобається нам це? Категорично ні. Наша позиція, що це командні змагання, що ці атлети ніяк не "нейтральні" і все це політика подвійних стандартів. 

Згідно з рішенням ITF, дозвіл змагатися на Олімпійських та Паралімпійських іграх отримають гравці, які відповідатимуть умовам нейтральності. 

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри пройдуть у Парижі з 26 липня по 11 серпня, а Паралімпійські - з 28 серпня по 8 вересня. 

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