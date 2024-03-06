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Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади

Представники країн-агресорок улітку на кортах Парижа будуть
Сьогодні 22:00 1110 0
Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади
#ITF, #МОК, #Олімпіада-2024, #Паралімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оголосила про рішення допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Як повідомляє офіційний сайт ITF, дозвіл змагатися на Олімпійських та Паралімпійських іграх отримають тенісисти, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.

"Нейтральні спортсмени повинні будуть відповідати вимогам відбору та допуску, викладеним у відповідному Регламенті ITF.

Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які братимуть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року", – йдеться в заяві організації.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня. Паралімпійські ігри - з 28 серпня до 8 вересня.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року виконавчий комітет Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення про призупинення членства Олімпійського комітету РФ. Організація так постановила, адже 5 жовтня ОКР прийняв до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

Також слід додати, що в грудні 2023-го Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі за умови виконати норм відбору.

Раніше ми повідомляли, що білоруську плавчиню, яка підтримує війну Росії проти України та бере участь у пропагандистських заходах, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту в Досі (Катар).

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