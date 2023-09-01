Кіченок та Остапенко вийшли у друге коло парного US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко переграли Андреа Гаміс з Венесуели та Сари Соррібес Тормо з Іспанії в першому колі парного US Open
Матч тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 4:6, 6:3.
Людмила та Олена виконали 4 подачі навиліт, припустилися 6 подвійних помилок.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 31 серпня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Андреа Гаміс/Сара Соррібес Тормо (Венесуела/Іспанія) 7:5, 4:6, 6:3
Напередодні Світоліна у важкому матчі обіграла росіянку Павлюченкову.
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