Кіченок та Остапенко вийшли у друге коло парного US Open

Матч тривав 2 години 32 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко переграли Андреа Гаміс з Венесуели та Сари Соррібес Тормо з Іспанії в першому колі парного US Open

Матч тривав 2 години 32 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 4:6, 6:3.

Людмила та Олена виконали 4 подачі навиліт, припустилися 6 подвійних помилок.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, Парний розряд

Призовий фонд - $65,000,020

Перше коло, 31 серпня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Андреа Гаміс/Сара Соррібес Тормо (Венесуела/Іспанія) 7:5, 4:6, 6:3

Напередодні Світоліна у важкому матчі обіграла росіянку Павлюченкову.

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