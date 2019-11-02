Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA

Джерело - Чемпіон.
ФІНАЛ
У фінальному матчі Підсумкового турніру WTA минулорічна чемпіонка Еліна Світоліна (8) захищатиме титул у грі з Ешлі Барті (1).
Гра відбудеться 3 листопада. Початок о 12:30 за київським часом.
Світоліна та Барті зустрічалися 5 разів. Беззаперечна перевага в очних зустрічах на боці українки - 5:0.
Еліна Світоліна (25 років, Україна) - 8 ракетка світу
У 2019 році Світоліна зіграла 60 матчів, у 39 з яких здобула перемогу. На харді - 33:15.
Українка є чинною тріумфаторкою Підсумкового турніру. У фіналі 2018 року одеситка у 3-х сетах перемогла американку Слоан Стівенс (3:6, 6:2, 6:2).
Перша ракетка України другий рік поспіль зі 100-відсотковим результатом кваліфікувалася до півфіналу. У 1 турі Світоліна в двох сетах перемогла Плішкову (7:6 (12), 6:4), а в 2-му здолала Халеп (7:5, 6:3). В останній грі групового етапу одеситка у 2 сетах перемогла американку Кенін, яка замінила травмовану Адреєску (7:5, 7:6 (10)).
У півфіналі Світоліна перемогла швейцарку Бенчич (5:7, 6:3, 4:1 відмова)
У 2019 році Барті в 70 матчах здобула 57 перемог. На харді - 38:10
23-річна австралійка вперше в кар'єрі кваліфікувалася на Підсумковий турнір. У 1 турі Барті розгромила Бенчич (5:7, 6:1, 6:2), у 2-му - програла Бертенс (6:3, 3:6, 4:6), у 3-му - виграла в Квітової (6:4, 6:2).
У півфіналі австралійка в 3-х сетах дотисла Плішкову (4:6, 6:2, 6:3).
Прогноз Чемпіона: перемога Світоліної у 2-х сетах