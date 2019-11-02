Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen

Шеньчжень (Китай), хард

Призовий фонд - $14,000,000

3 листопада, 13:30

У фінальному матчі Підсумкового турніру WTA минулорічна чемпіонка Еліна Світоліна (8) захищатиме титул у грі з Ешлі Барті (1).

Гра відбудеться 3 листопада. Початок о 12:30 за київським часом.

Світоліна та Барті зустрічалися 5 разів. Беззаперечна перевага в очних зустрічах на боці українки - 5:0.

Еліна Світоліна (25 років, Україна) - 8 ракетка світу

Зріст: 174 см

Правша (дворучний бекхенд)

Титули WTA: 13 (2018 - Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 - Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 - Kuala Lumpur; 2015 - Marrakech; 2014 року - Baku; 2013 - Baku; 2012 - 125 / Pune)

Найвища позиція в рейтингу WTA: 3 (11 вересня 2017)

Перемог / поразок за кар'єру: 367/190

Призові за кар'єру: $16,384,960

У 2019 році Світоліна зіграла 60 матчів, у 39 з яких здобула перемогу. На харді - 33:15.

Українка є чинною тріумфаторкою Підсумкового турніру. У фіналі 2018 року одеситка у 3-х сетах перемогла американку Слоан Стівенс (3:6, 6:2, 6:2).

Перша ракетка України другий рік поспіль зі 100-відсотковим результатом кваліфікувалася до півфіналу. У 1 турі Світоліна в двох сетах перемогла Плішкову (7:6 (12), 6:4), а в 2-му здолала Халеп (7:5, 6:3). В останній грі групового етапу одеситка у 2 сетах перемогла американку Кенін, яка замінила травмовану Адреєску (7:5, 7:6 (10)).

У півфіналі Світоліна перемогла швейцарку Бенчич (5:7, 6:3, 4:1 відмова)