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Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 18:54 599 0
Світоліна виграла всі попередні поєдинки у Барті
Світоліна - Барті: анонс і прогноз фіналу Підсумкового турніру WTA

Джерело - Чемпіон.

2019 Shiseido WTA Finals Shenzhen
Шеньчжень (Китай), хард
Призовий фонд - $14,000,000
3 листопада, 13:30

ФІНАЛ

У фінальному матчі Підсумкового турніру WTA минулорічна чемпіонка Еліна Світоліна (8) захищатиме титул у грі з Ешлі Барті (1).

Гра відбудеться 3 листопада. Початок о 12:30 за київським часом.

Світоліна та Барті зустрічалися 5 разів. Беззаперечна перевага в очних зустрічах на боці українки - 5:0.

Еліна Світоліна (25 років, Україна) - 8 ракетка світу

Зріст: 174 см
Правша (дворучний бекхенд)
Титули WTA: 13 (2018 - Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 - Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 - Kuala Lumpur; 2015 - Marrakech; 2014 року - Baku; 2013 - Baku; 2012 - 125 / Pune)
Найвища позиція в рейтингу WTA: 3 (11 вересня 2017)
Перемог / поразок за кар'єру: 367/190
Призові за кар'єру: $16,384,960

У 2019 році Світоліна зіграла 60 матчів, у 39 з яких здобула перемогу. На харді - 33:15.

Українка є чинною тріумфаторкою Підсумкового турніру. У фіналі 2018 року одеситка у 3-х сетах перемогла американку Слоан Стівенс (3:6, 6:2, 6:2).

Перша ракетка України другий рік поспіль зі 100-відсотковим результатом кваліфікувалася до півфіналу. У 1 турі Світоліна в двох сетах перемогла Плішкову (7:6 (12), 6:4), а в 2-му здолала Халеп (7:5, 6:3). В останній грі групового етапу одеситка у 2 сетах перемогла американку Кенін, яка замінила травмовану Адреєску (7:5, 7:6 (10)).

У півфіналі Світоліна перемогла швейцарку Бенчич (5:7, 6:3, 4:1 відмова)

 
Ешлі Барті (23 роки, Австралія) - 1 ракетка світу

Зріст: 166 см
Правша (дворучний бекхенд)
Титули WTA: 6 (2019 - Маямі, Roland Garros, Бірмінгем; 2018 - Ноттінгем, Чжухай; 2017 - Куала-Лумпур)
Найвища позиція в рейтингу WTA: 1 (24 липня 2019)
Перемог / поразок за кар'єру: 206/94
Призові за кар'єру: $12,095,667

У 2019 році Барті в 70 матчах здобула 57 перемог. На харді - 38:10

23-річна австралійка вперше в кар'єрі кваліфікувалася на Підсумковий турнір. У 1 турі Барті розгромила Бенчич (5:7, 6:1, 6:2), у 2-му - програла Бертенс (6:3, 3:6, 4:6), у 3-му - виграла в Квітової (6:4, 6:2).

У півфіналі австралійка в 3-х сетах дотисла Плішкову (4:6, 6:2, 6:3).

Прогноз Чемпіона: перемога Світоліної у 2-х сетах

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