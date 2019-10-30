Андреєску знялася з Підсумкового турніру через травму коліна

Світоліна вийде в півфінал Підсумкового турніру WTA з першого місця

Чемпіонка US Open Бьянка Андрееску покинула Підсумковий турнір WTA через травму лівої ноги.

Під час матчу із другою ракеткою світу Кароліна Плішкова 19-річна канадка відчула біль в коліні і не змогла продовжити гру.

Незважаючи на травму, Андрееску змогла дограти сет (3:6), але в кінцевому підсумку турнір для спортсменки з Канади завершився на груповій стадії.

Варто зазначити, що через відмову Андрееску українка Еліна Світоліна вийшла з групи з першого місця, а Кароліна Плішкова і Сімона Халеп розіграють путівку в півфінал з другої позиції.