Андреєску знялася з Підсумкового турніру через травму коліна

Джерело - iSport.ua.
Чемпіонка US Open Бьянка Андрееску покинула Підсумковий турнір WTA через травму лівої ноги.
Під час матчу із другою ракеткою світу Кароліна Плішкова 19-річна канадка відчула біль в коліні і не змогла продовжити гру.
Незважаючи на травму, Андрееску змогла дограти сет (3:6), але в кінцевому підсумку турнір для спортсменки з Канади завершився на груповій стадії.
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Варто зазначити, що через відмову Андрееску українка Еліна Світоліна вийшла з групи з першого місця, а Кароліна Плішкова і Сімона Халеп розіграють путівку в півфінал з другої позиції.