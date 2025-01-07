Драматическая развязка и новые рекорды Украины от Марусяка. Итоги Турне четырех трамплинов

Новые рекорды Украины от Марусяка

После прекрасного декабрьского отрезка от Евгения Марусяка с 12 местом в Титизее-Нойштадте и суммарно тремя подряд попаданиями в топ-30 на Кубке мира ожидания от выступлений сборной Украины на Турне четырех трамплинов были высокими. В итоге эти надежды оправдались не до конца, однако провальным это Турне назвать точно нельзя. Марусяк обновил рекорд Украины по месту в общем зачете многодневки (48-е, Калиниченко финишировал 62-м) и на отдельном этапе (33 место в Оберстдорфе), а Виталий Калиниченко в Инсбруке выдал свое лучшее выступление в текущем сезоне. Но обо всем по порядку.

Начиналось все не слишком оптимистично: в первых двух тренировках в Оберстдорфе Марусяк показал лишь 49-й и 46-й результаты. Однако Евгений уже неоднократно доказывал свое умение прибавлять в нужный момент, и в квалификации он снова это сделал: 28-й результат и уверенное попадание в первую попытку, которая на Турне разыгрывается по нокаут-системе, непривычной для рядовых этапов Кубка мира.

Там Марусяк получил непростого дуэльного соперника в лице нестабильного, но потенциально очень сильного Тими Зайца, и очную схватку с ним проиграл, даже несмотря на довольно неплохой прыжок на 126 метров. Это был 29-й чистый результат первой попытки, и при привычной кубковой системе Евгений бы отобрался в финальный раунд. Однако украинец стал лишь восьмым среди лаки-лузеров и завершил борьбу после первого прыжка.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Жаль, учитывая, что во втором раунде Зайц прыгнул значительно слабее: если бы прыжок такого качества словенец выдал в первом раунде – Марусяк бы его обыграл. Так или иначе, 33 место в Оберстдорфе, как уже было сказано выше, позволило Евгению обновить национальный рекорд. До этого лучшим результатом в истории Украины на Турне было 35 место того же Марусяка в прошлом году в Инсбруке.

В Гармише Евгений снова начал с невыразительных тренировок, однако в квалификации столь же резко прибавить не удалось: лишь 45-й результат, который гарантировал сильного соперника по первой попытке новогодних соревнований. И этим соперником снова стал словенец, на этот раз – Анже Ланишек. В основном раунде Марусяк также не впечатлил: поражение от Ланишека без шансов попасть в число лаки-лузеров и 41 место в итоге.

Австрийская часть Турне для Марусяка вообще не сложилась: в Инсбруке и Бишофсхофене он дважды не прошел квалификацию. Показалось, что к коварному "БергИзелю" Евгений не сумел адаптироваться, и слишком быстро оттолкнулся в квалификационном прыжке.

Что касается Бишофсхофена, то здесь Евгению откровенно не повезло. В квалификации он занял самое обидное, 51 место, при том, что прыгать пришлось в самых неблагоприятных ветровых условиях среди всех участников.

Виталий Калиниченко Skijumping.pl

Что касается Виталия Калиниченко, то на немецких этапах он дважды не прошел квалификацию, причем, нельзя сказать, что он был к этому близок. Тем не менее в Инсбруке Виталий очень приятно впечатлил, выступив лучше своего младшего товарища по команде. Калиниченко впервые в текущем сезоне прошел квалификацию, показав 42-й результат, и получил себе в соперники по первой попытке молодого хозяина соревнований, Маркуса Мюллера. Соперник непростой, однако, откровенно говоря, лучшего варианта из топ-10 квалификации не найти.

Пройти Мюллера Калиниченко не удалось, однако выступил он очень достойно, прыгнув на 124,5 метра. Даже несмотря на проблемы на приземлении – один из лучших по качеству прыжков в карьере Виталия. Напомним, в прошлом году Калиниченко в Инсбруке также выдал свое лучшее выступление в сезоне: 26 место в квалификации и 40-е – в основных соревнованиях. Похоже, что к наиболее специфическому трамплину на Кубке мира Виталий подобрать ключики таки сумел.

В Бишофсхофене Калиниченко выглядел уже значительно слабее и пройти квалификацию не сумел. Это означало, что сборная Украины свои выступления на Турне завершила досрочно, за один день до решающего этапа. Впереди – почти двухнедельная пауза, после чего – почти домашний для нашей команды этап в польском Закопане и первые полеты сезона на гигантском трамплине в том же Оберстдорфе. Их ждем с особым нетерпением, зная любовь Марусяка к гигантским трамплинам.

Бенефис Австрии на Турне

Турне четырех трамплинов-2024/25 превратилось в настоящий бенефис сборной Австрии: первые три места в общем зачете (четвертый в истории мононациональный подиум генеральной классификации Турне), четыре победы на этапах и невероятные 11 из 12 возможных мест на подиуме (до этого рекордом было 9 у той же Австрии в сезоне-2011/12). При любых других обстоятельствах доминирование какой-то одной сборной заставило бы воспринимать это Турне как скучное. Но то, насколько равной и напряженной была борьба между большой тройкой австрийцев и то, насколько драматичной получилась развязка, меняет в восприятии этого Турне практически все.

Перед финальным этапом в Бишофсхофене Штефана Крафта, Яна Хёрля и Даниэля Чофенига в общем зачете разделяло всего 1,3 балла: рекордно малый разрыв в истории. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-1988/89, когда Йенса Вайссфлога и Ристо Лакконена разделяло 4,5 балла. В итоговой генеральной классификации чемпиона и вице-чемпиона разделило лишь 1,4 балла. Меньше было только дважды в истории: в 2006 году, когда Янне Ахонен и Якуб Янда разделили победу, и во время первого Турне в истории в сезоне-1952/53, когда Зепп Брадль выиграл у норвежца Халвара Хеса 1,1 балла.

При таких минимальных разрывах развязка априори не могла не быть драматичной, однако подлили масла в огонь погодные условия и судьи. Буквально перед решающим прыжком Крафта в Бишофсхофене направление ветра на трамплине внезапно изменилось с попутного на встречный. Нет, ветер не был опасным или слишком сильным, однако ставил соперников в борьбе за Золотого орла в неравные условия, поскольку весь финальный этап проходил при ощутимом попутном ветре.

Причем, не факт, что этот встречный ветер пошел бы на руку Крафту. Если бы Штефана выпустили на прыжок в тот момент, австрийцу пришлось бы для победы на Турне лететь на такую дальность, на которой нормально приземлиться и получить высокие оценки за стиль было бы очень трудно. А опускать стартовую скамейку и таким образом вмешиваться в борьбу за главный трофей сезона не решился никто – ни судьи, ни главный тренер сборной Австрии Андреас Видхёльцль.

Пришлось пережидать порыв встречного ветра, и в эти несколько минут на трамплине царило просто невероятное напряжение. Трудно сказать, перегорел ли Крафт за это время, однако в финальном прыжке он потерял не только победу, но и второе место в общем зачете. После прыжка на Штефане просто не было лица, в то время как Чофениг чувствовал себя неловко и не мог с максимальным размахом праздновать свою победу на фоне такой драмы партнера по команде.

Даниэль Чофениг Skijumping.pl

Впрочем, если отбросить в сторону эмоции и трезво оценить выступление трех звездных австрийцев на Турне, то становится очевидным тот факт, что все трое были небезупречными и допускали ошибки. И равный по силе соперник за такие ошибки мог бы наказать. Чофениг выступил ниже своего уровня в первой попытке Оберстдорфа, после чего был вынужден совершать рейд с седьмого места на итоговое третье благодаря блестящему второму прыжку.

В Гармише настала очередь ошибаться его конкурентам. Ян Херль после первой попытки шел лишь девятым и прорвался в итоге на пятое место. Кстати, Ян уже четвертый раз подряд финиширует на Новогодних прыжках именно на пятой позиции.

Выступление Крафта на втором этапе также не назовешь безупречным. Сложная история отношений Штефана с "Олимпиашанце" известна всем, однако австриец делал все возможное, чтобы снять проклятие Гармиша и очень много тренировался там во время летнего межсезонья. Научиться выдавать топовые прыжки на этом трамплине удалось, однако делать это стабильно – нет. После первой попытки Крафт шел лишь 14-м, классный второй прыжок позволил совершить рейд на восьмое место. Вроде и не катастрофа, однако 20 баллов отставания – очень ощутимо, особенно учитывая, какие толики разделили тройку призеров в итоге.

Сам же Чофениг после победы в Гармише перехватил лидерство не только в Турне, но и в Кубке мира, став первым прыгуном, рожденным в ХХІ веке, который примерил эти лидерские бибы. Отметим, что в начале декабря именно Даниэль стал и первым в истории победителем этапа Кубка мира, который родился уже в третьем тысячелетии. Прогресс Чофенига по сравнению с неудачным прошлым сезоном наилучшим образом иллюстрирует тот факт, что уже по итогам этапа в Гармише на его счету было больше очков в общем зачете Кубка мира, чем за весь прошлый сезон.

Впрочем, после тройного успеха в Гармиш-Партенкирхене казалось, что Даниэль не выдерживает бешеного ритма Турне и постепенно идет на спад. В Инсбруке он финишировал лишь третьим с отставанием в 10 баллов, в то время как Крафт впервые в карьере победил на "БергИзеле" и вернул себе лидерство в общем зачете многодневки. В Бишофсхофене Чофениг также не лучшим образом выглядел в тренировках и квалификации, и казалось, именно он первым выпадет из борьбы за золотого орла. Однако в решающий момент Даниэль нашел в себе внутренние резервы и выдал гениальный прыжок во второй попытке при крайне непростых ветровых условиях.

Ян Хёрль Skijumping.pl

Еще большего драматизма развязке этого Турне добавляет второй прыжок Яна Херля. Он прыгал после Чофенига, однако перед Крафтом, и не знал, какой дистанции ему хватит для победы в общем зачете. Ян максимально рискнул и полетел на невероятные 143 метра. Однако выполнить качественное приземление на такой дальности ему не удалось: ярко выраженный "горшок", из-за которого он в итоге проиграл 10 баллов оценкам Чофенигу и 9 – Крафту. Если бы Хёрль выполнил приземление хоть немного качественнее – золотого орла забрал бы именно он. Ошибка, которая, наверное, еще очень долго будет сниться Яну по ночам.

Хотя, откровенно говоря, есть даже какая-то высшая справедливость в том, что Хёрль проиграл Турне именно оценками. На протяжении всего текущего сезона много говорилось о том, что приземление у Яна не слишком качественное: разножка у его телемарка очень узкая, и очень часто ее можно было бы трактовать как приземление на две ноги. Однако в этот раз огрехи Хёрля на приземлении были слишком очевидными, чтобы судьи их не заметили.

Провальное Турне Германии

6 января 2002 года легендарный Свен Ханнавальд стал первым в истории обладателем "Большого шлема" Турне – победителем всех четырех этапов в одном сезоне. Та победа до сих пор остается последней для немцев на Турне. Свежеиспеченный обладатель золотого орла, Даниэль Чофениг, родился почти через три месяца после триумфа Ханнавальда – яркое свидетельство того, как долго немецкие болельщики ждут завоевания самого ценного трофея.

В прошлом сезоне Андреас Веллингер был ближе всех среди немцев к победе в Турне со времен Ханнавальда, но остановился на втором месте в общем зачете. Однако в этом году реальных шансов на золотого орла у представителей Бундестима не было, а общий командный уровень очень заметно просел по сравнению со стартовым отрезком сезона.

Тот же Веллингер в ноябре-декабре был очень нестабильным: топовые выступления чередовались с посредственными. В Германии очень надеялись на то, что именно на Турне Андреас выстрелит по-настоящему, однако маятник качнулся в другую сторону: Веллингер ни разу не поднялся выше 9 места на этапах и финишировал лишь 11-м в общем зачете.

Пьюс Пашке Skijumping.pl

Лучшим из немцев стал Пьюс Пашке. Учитывая его неудачное выступление в Энгельберге, были большие опасения относительно того, что его уровень во время Турне просядет настолько, что у Пьюса будут возникать даже проблемы с попаданием во вторую попытку. Самые скептические прогнозы не сбылись. После неудачных первых тренировок в Оберстдорфе Пашке сумел нащупать неплохую форму и в итоге стал на стартовом этапе четвертым. Впрочем, с каждым последующим прыжком становилось все очевиднее: хотя спад формы у Пьюса не оказался настолько глубоким, как ожидалось, однако он все же наступил. И шестое место в общем зачете Турне – закономерный итог стабильных выступлений, в которых уже не было того декабрьского блеска.

Карл Гайгер, казалось бы, набирает форму во время Турне: после восьмого места в Оберстдорфе в Гармише он замкнул топ-6. Однако в Инсбруке Карла в очередной раз ждало фиаско. Он сенсационно проиграл дуэль Кевину Бикнеру в первом раунде, и не сумел пробиться в пятерку лаки-лузеров. Во многом благодаря откровенно неудачному приземлению, на котором он потерял драгоценные баллы.

Что касается остальной сборной Германии, то ее общий уровень на Турне заметно просел. Феликс Хоффманн после блестящих выступлений на Континентальном кубке на элитном уровне потерялся, попав во вторую попытку лишь однажды: 25 место в Гармише. Что касается Филиппа Раймунда, то после довольно слабой немецкой части Турне он внезапно нащупал неплохую форму на австрийских этапах, где выдавал тренировочные и квалификационные прыжки на уровне борьбы за топ-5. Однако оба раза Раймунд в основных соревнованиях выглядел значительно слабее, дважды заняв 15 место.

Что касается Маркуса Айзенбихлера и Штефана Ляйе, то они выглядели еще хуже, и после немецкой части Турне даже потеряли место в основе команды. В очередной раз сборная Германии после сильного старта сезона подходит к Турне на спаде формы. Вопрос остается открытым: сколько еще Штефан Хорнгахер будет наступать на одни и те же грабли?

Лучшее Турне Форфанга и Дешвандена

Выше Пашке в общем зачете Турне финишировали Йоханн Андре Форфанг и Грегор Дешванден. Норвежцу ранее ни разу не удавалось выходить на пик формы именно на главный старт сезона, однако в этот раз Йоханн Андре значительно прибавил по сравнению с ноябрем и декабрем – и в качестве прыжков, и, что главное, в стабильности.

Норвежец на этом Турне так ни разу и не дотянулся до подиума, однако и ниже седьмого места не опускался. В некоторых случаях такой стабильности могло бы хватить для подиума общего зачета, однако не в этом году: слишком уж сильным было австрийское трио.

Грегор Дешванден Skijumping.pl

Что касается Дешвандена, то именно он стал единственным спортсменом не из Австрии, кому удалось подняться на подиум на этапе Турне. Произошло это в Гармиш-Партенкирхене, где швейцарец занял второе место. Лишь неудачное выступление в Бишофсхофене привело к потере четвертого места в общем зачете Турне.

Впрочем, уже по итогам этапа в Гармише Дешванден набрал больше очков в общий зачет Кубка мира, чем на весь прошлый сезон, который был для него лучшим в карьере. Это лучшее свидетельство того, какого колоссального прогресса добился швейцарец за последние два года. Первая победа Грегора на Кубке мира назревает, и если она таки случится в текущем сезоне – это будет более чем заслуженно и справедливо.

Павел Вонсек – новый лидер сборной Польши?

Победу Павела Вонсека на Летнем Гран-При 2024 года никто не воспринимал всерьез. Даже несмотря на то, что Павел в последние годы был едва ли не единственным прыгуном, который стабильно прогрессировал в кризисной сборной Польши, все считали, что это очередная история прыгуна-середняка, который форсировал форму на летне-осенний период. И ни одного попадания в топ-10 на Кубке мира на старте сезона, казалось бы, лишь подтверждало эту теорию.

Однако на Турне Вонсек раскрыл свой потенциал в полной мере, особенно на его австрийской части. В Инсбруке Павел занял пятое место – его лучший результат в карьере на Кубке мира. В Бишофсхофене поляк стал восьмым и занял аналогичную позицию в итоговом общем зачете Турне. Прыжки Вонсека были очень качественными с технической точки зрения и во многом напоминали стиль легендарного Камиля Стоха, пусть даже кому-то такое сравнение покажется преувеличением.

Павел Вонсек Skijumping.pl

Похоже, у возрастной и кризисной сборной Польши наконец-то появился достойный и относительно молодой (25 лет) лидер. Очень вовремя, учитывая огромные проблемы у возрастных звезд команды. Сам Стох на Турне вообще не поехал из-за слабой формы, Давид Кубацки на немецких этапах ни разу не попал во вторую попытку, а в Оберстдорфе даже не прошел квалификацию. Петр Жила после неплохих выступлений в Энгельберге и Гармише австрийскую часть Турне полностью провалил, дважды заняв 48 место. Одного Вонсека для полноценной смены поколений, конечно, будет мало, однако это уже шаг в верном направлении.