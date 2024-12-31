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Турне чотирьох трамплінів. Марусяк пройшов кваліфікацію в Гарміші

Олег Дідух — 31 грудня 2024, 15:59
Турне чотирьох трамплінів. Марусяк пройшов кваліфікацію в Гарміші
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до другого етапу Турне чотирьох трамплінів у німецькому Гарміш-Партенкірхені. Він стрибнув на 125 метрів і показав 45-й результат.

У першій спробі основного турніру Марусяк стрибатиме проти словенця Анже Ланішека, який став у кваліфікації шостим. На першому етапі в Оберстдорфі суперником Євгена був інший представник Словенії, Тімі Зайц. Нагадаємо, на Турне використовується нокаут-система, при якій у другу спробу потрапляють 25 переможців своїх пар та 5 лакі-лузерів – спортсменів, які показали найкращі результати серед тих, хто свою пару програв.

Інший представник України, Віталій Калініченко, подолати кваліфікацію знову не зумів: стрибок на 120,5 метри і підсумковий 55-й результат.

Виграв кваліфікацію австрієць Ян Хьорль, який випередив двох партнерів по команді – Даніеля Чофеніга та Міхаеля Хайбьока.

Результати кваліфікації:

Основні змагання в Гарміш-Партенкірхені відбудуться в середу, 1 січня, початок – о 15:00 за київським часом.

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