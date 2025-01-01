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Турне чотирьох трамплінів. Марусяк не пробився у другу спробу в Гарміші

Олег Дідух — 1 січня 2025, 16:15
Турне чотирьох трамплінів. Марусяк не пробився у другу спробу в Гарміші
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк припинив боротьбу на другому етапі Турне чотирьох трамплінів у Гарміш-Партенкірхені в першій спробі. Він стрибнув на 122 метри та програв своєму дуельному супернику, словенцеві Анже Ланішеку. У підсумку українець показав 41-й результат.

Виграв першу спробу австрієць Даніель Чофеніг, який випередив партнера по команді Міхаеля Хайбьока та швейцарця Грегора Дешвандена. Хайбьоку для лідерства не вистачило навіть стрибка на новий рекорд трампліну – 145 метрів.

Лідер загального заліку Турне, Штефан Крафт, після першої спроби йде лише 14-м.

Результати першої спроби:

Нагадаємо, на першому етапі в Оберстдорфі Марусяк показав найкращий результат в історії України на Турне – 33 місце.

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