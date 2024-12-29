Марусяк показав найкращий результат в історії України на Турне чотирьох трамплінів

Український стрибун Євген Марусяк посів 33 місце на першому етапі Турне чотирьох трамплінів у німецькому Оберстдорфі. Це найкращий результат в історії України на цих змаганнях. Сам Марусяк у минулому сезоні посів 35 місце на третьому етапі в Інсбруку, що до сьогодні було національним рекордом на Турне.

Українець стрибнув на 126 метрів та програв своєму дуельному супернику, словенцеві Тімі Зайцу. До п’ятірки лакі-лузерів українець також не пробився і, таким чином, припинив боротьбу у першій спробі.

Виграв першу спробу чемпіон Турне 2015 року, австрієць Штефан Крафт. Він випередив свого партнера по команді, Яна Хьорля та лідера загального заліку Кубку світу, німця П’юса Пашке.

Переможець вчорашньої кваліфікації, австрієць Даніель Чофеніг, показав у першій спробі лише сьомий результат.

Результати першої спроби:

У підсумку перший етап Турне завершився тріумфом збірної Австрії, яка забрала всі три місця на подіумі. Перемогу здобув Штефан Крафт, який випередив двох партнерів по команді – Яна Хьорля та Даніель Чофеніга. Лідер Кубку світу, німець П’юс Пашке, фінішував четвертим.

Підсумкові результати: