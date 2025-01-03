Турне чотирьох трамплінів. Калініченко пройшов кваліфікацію в Інсбруку, фіаско Марусяка

Український стрибун Віталій Калініченко пройшов кваліфікацію на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів у австрійському Інсбруку. Він стрибнув на 113,5 метри та показав у підсумку 42-й результат. Калініченко зумів пройти кваліфікацію вперше у поточному сезоні Кубку світу.

У першій спробі основних змагань в Інсбруку Віталій стрибатиме проти австрійця Маркуса Мюллера, який показав у кваліфікації дев’ятий результат.

Лідер збірної України, Євген Марусяк, вперше у сезоні не пройшов кваліфікацію: стрибок на 112 метрів і 54-те місце з 62 учасників.

Перемогу в кваліфікації здобув господар змагань, австрієць Ян Хьорль. Він випередив норвежця Йоханна Андре Форфанга та швейцарця Грегора Дешвандена.

Результати кваліфікації:

Основні змагання в Інсбруку відбудуться 4 січня. Початок першої спроби – о 14:30 за київським часом. Нагадаємо, другий етап Турне в Гарміш-Партенкірхені 1 січня виграв Даніель Чофеніг.