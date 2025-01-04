Калініченко оновив особистий рекорд на Турне чотирьох трамплінів

Український стрибун Віталій Калініченко завершив боротьбу на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів у австрійському Інсбруку після першої спроби. Він стрибнув на 124 метри та програв своєму дуельному супернику, австрійцеві Маркусу Мюллеру. До числа лакі-лузерів українцеві пробитися не вдалося.

У підсумку Калініченко посів 39 місце. Це його особистий рекорд на Турне чотирьох трамплінів. Торік у тому ж Інсбруку він був 40-м.

Лідер збірної України, Євген Марусяк, учора не зумів пройти кваліфікацію, показавши лише 54-й результат із 62 учасників.

Після першої спроби потрійне лідерство зусиллями Яна Хьорля, Штефана Крафта та Даніеля Чофеніга захопили господарі, збірна Австрії.

Результати першої спроби: