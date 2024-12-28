Турне чотирьох трамплінів. Марусяк пройшов кваліфікацію в Оберстдорфі

Український стрибун Євген Марусяк подолав кваліфікацію на першому етапі Турне чотирьох трамплінів у німецькому Оберстдорфі. Він стрибнув на 129,5 метри і показав 28-й результат.

У першій спробі основного турніру українець стрибатиме проти чинного чемпіона світу на великому трампліні, словенця Тімі Зайца. Нагадаємо, на Турне використовується нокаут-система, при якій у другу спробу потрапляють 25 переможців своїх пар та 5 лакі-лузерів – спортсменів, які показали найкращі результати серед тих, хто свою пару програв.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти кваліфікацію не зумів: стрибок на 111,5 метри та показав 59-й результат із 62 учасників.

Перемогу в кваліфікації здобув австрієць Даніель Чофеніг, який випередив свої партнерів по команді – Штефана Крафта та Міхаеля Хайбьока.

Результати кваліфікації:

Основні змагання в Оберстдорфі відбудуться у неділю, 29 грудня. Початок – о 17:30 за київським часом.