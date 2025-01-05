Турне чотирьох трамплінів. Українці не пройшли кваліфікацію в Бішофсхофені

Збірна України завершила боротьбу на Турне чотирьох трамплінів-2024/25. Ні Євген Марусяк, ні Віталій Калініченко не зуміли подолати кваліфікацію до останнього етапу в австрійському Бішофсхофені.

Марусяк у складних вітрових умовах стрибнув на 118,5 метри та посів у кваліфікації 51 місце. Для потрапляння в основні змагання лідеру збірної України не вистачило 0,8 бала. Калініченко пролетів 114,5 метра та показав 58-й результат з 62 учасників. Вчора в Інсбруку він посів 38 місце.

Перемогу в кваліфікації здобув лідер загального заліку Турне, австрієць Штефан Крафт. Він випередив партнера по команді Максімільяна Ортнера та швейцарця Грегора Дешвандена.

Результати кваліфікації:

Основні змагання в Бішофсхофені відбудуться у понеділок, 6 січня. Початок – о 17:30 за київським часом.