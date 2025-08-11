7 гениев Формулы-1, которым, чтобы побеждать, не нужна поул-позиция

По статистике и подходу к проведению Гран-при пилотов Формулы-1 можно условно разделить на "спринтеров" и "марафонцев". Первые при подготовке к гоночному уикенду делают ставку на то, чтобы с нескольких попыток собрать идеальный круг в квалификации, после чего стараются в воскресенье удержать полученное преимущество.

Другие же гонщики, как правило, проявляют себя уже в основном заезде. Оказавшись на стартовой решётке позади более быстрых машин, они прикладывают все усилия, чтобы вырваться вперёд – к верхней ступеньке подиума.

Михаэль Шумахер на подиуме Гран-при Бельгии 1995: победил после старта с 16-й позиции. Getty Images

И сегодня речь пойдёт о великих мультичемпионах, принадлежащим к гонщикам второго типа – тех, для кого было привычным делом выигрывать гонки, начиная заезд позади своих соперников. Во многих случаях значимость таких побед усиливалась тем, что они были одержаны на более слабом болиде, хотя, разумеется, бывали и исключения.

Михаэль Шумахер



91 победа, 68 поул. Статистика: +23

Начинает наш топ Михаэль Шумахер. Помимо семи чемпионских титулов и огромного количества рекордов, "Красный Барон" вошёл в историю Формулы-1 как гонщик, проявлявший невероятное упорство и стремление оказаться на вершине подиума даже тогда, когда скорость его болидов оставляла желать лучшего.

Свою первую победу, на тот момент ещё просто "Солнечный мальчик", одержал на Гран-при Бельгии 1992 года, стартовав с третьей позиции – на поуле тогда располагался Найджел Мэнселл.

Найджел Мэнселл (2 место) и Михаэль Шумахер (1 место) на подиуме Гран-при Бельгии 1992 Getty Images

А сезон 1994 начался с того, что Шумахер выиграл три гонки подряд стартуя вторым – позади Айртона Сенны, включая трагический "Чёрный уикенд" в Имоле, когда бразилец погиб.

Среди множества соперников Михаэля в борьбе за титулы дольше всего сражение длилось с двумя пилотами – Деймоном Хиллом и Микой Хаккиненом, каждый из которых по восемь раз проигрывал гонку немцу после старта с поула. И оба выступали на болидах, сконструированных инженерным гением Эдриана Ньюи.

С тех пор как ещё в 80-х Формула-1 отказалась от прожорливых и ненадёжных турбомоторов, в квалификациях 90-х сложилась тенденция: в сухих условиях поул обычно доставался обладателям самых быстрых машин. Хотя, конечно, случались и исключения из этого правила. Однако факт остаётся фактом: в субботу у гонщика есть несколько попыток, а проехать безошибочно надо всего лишь один круг.

Поскольку что Бенеттон, что Феррари уступали в чистой скорости сначала Вильямсу, а с 1998 года – Макларену, чаще Шумахеру приходилось стартовать позади и уже в гонке прикладывать все усилия, чтобы вырваться вперёд. И удавалось это ему настолько хорошо, что Красный Барон почти всегда априори воспринимался как грозный претендент на чемпионский титул.

Михаэль Шумахер обгоняет Мику Хаккинена на Гран-при Брализии 2000 Getty Images

Следует также отметить, что в эпоху дозаправок было множество возможностей обойти соперника на пит-стопе – за счёт более точного выбора момента для остановки и расчёта количества заливаемого в баки топлива.

И в этом невероятно хорош был верный союзник Михаэля – гениальный стратег Росс Браун. А самым знаменитым триумфом симбиоза хитрости и идеально точного пилотажа стало Гран-при Венгрии 1998 года.

Что же касается лучшего прорыв в карьере – Шумахер совершил его в дождевом Гран-при Бельгии 1995, победив после старта с 16-й позиции.

Макс Ферстаппен



65 победа, 44 поула. Статистика: +21

(На момент публикации статьи)

Среди современных зрителей автоспорта довольно сложно найти человека, который бы нейтрально относился к Максу Ферстаппену. Одни восхищаются его гоночным талантом и неуступчивостью на трассе, в чём он напоминает гонщиков старой школы. Другие же с осуждением воспринимают агрессивное поведение нидерландца в гонках и многие его высказывания за пределами трассы.

Тем не менее, его выступления говорят сами за себя. Первую победу Макс одержал в своём дебютном заезде за главную команду Ред Булл – на Гран-при Испании 2016 года, что лишь усилило эффект от его повышения в основной состав посреди сезона.

Макс и Йос Ферстаппены после Гран-при Испании 2016 Getty Images

Конечно, произошло это во многом благодаря тому, что стартовавший с поула Льюис Хамильтон уже на первом круге столкнулся со своим напарником Нико Росбергом. Тем не менее, 18-летний Ферстаппен провёл отличную гонку и выдержал серьёзный прессинг со стороны опытного Кими Райкконена в борьбе за первое место.

К моменту появления у Макса первого поула – на Гран-при Венгрии 2019 года – он уже выиграл семь этапов. И хотя в начале своей карьеры нидерландец имел репутацию ненадёжного и даже аварийного пилота, невероятную скорость он демонстрировал уже тогда, регулярно осложняя жизнь более быстрым болидам Мерседеса и Феррари, и стабильно пару раз за сезон отбирая у них победу.

К моменту перехода в "чемпионскую" стадию своей карьеры Ферстаппен превратился в зрелого пилота, который точно знает, как вести болид, а количество ошибок свелось к минимуму. В период 2022-2023 годов самой частой "жертвой" Макса стал Шарль Леклер – нидерландец целых 11 раз побеждал после поулов монегаска.

Макс Ферстаппен обгоняет Шарля Леклера на старте Гран-при Лас-Вегаса 2023 Скриншот с хайлайтов на официальном канале Формулы-1 в YouTube

А лучшей (по крайней мере на данный момент) гонкой Ферстаппена, по мнению большинства фанатов и экспертов, считается Гран-при Сан-Паулу. Тогда он стартовал лишь 17-м, однако даже на потерявшем скорость Ред Булле сумел эффектно прорваться к победе на мокрой трассе. При этом начинавший заезд первым Ландо Норрис финишировал только шестым.

Ален Прост

51 победа, 33 поула. Статистика: +18

Так сложилось, что в глазах большинства людей, лишь поверхностно знакомых с историей Формулы-1, Ален Прост – это просто "соперник Айртона Сенны". Целый ряд факторов – медийная популярность бразильца благодаря образу "плохого парня", невероятно агрессивное поведение, множество громких прозвищ и, в завершение, трагическая гибель Сенны на трассе – привели к тому, что трёхкратный чемпион стал гораздо знаменитее четырёхкратного.

В то же время фанаты автоспорта, которые более детально изучают страницы прошлого "королевских гонок", всё же могут по-настоящему оценить французского гения "золотой эпохи" 80-х – легендарного "Профессора" Алена Проста.

Сезон 1986 года стал моментом, который особенно возвысил Проста над другими гонщиками. Несмотря на серьёзное отставание Макларена от Вильямса по чистой скорости, благодаря героическому мастерству, хитрости и, в какой-то мере, везению, Ален всё-таки вырвал титул из рук Найджела Мэнселла и Нельсона Пике. К слову, в том году "Профессор" лишь один раз стартовал с поула – в Монако, тогда как побед у него было четыре.

А подвиг, совершённый Простом в 1989 году, навсегда вошёл в историю автоспорта. Ален не просто стал чемпионом – он завоевал титул вопреки желанию своей команды, которая всецело поддерживала его напарника – вышеупомянутого Сенну. Подобных случаев в Формуле-1 попросту не было. "Профессор" добился успеха в условиях, с которыми ни один гонщик не справлялся ни до него, ни после.

Ален Прост - чемпион мира 1989 года Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Однако карьера француза славится не только титулами. Помимо четырёх чемпионств, ещё трижды Прост был невероятно близок к желанному результату: в 1983 году в решающий момент сгорел мотор, в 1984 не хватило всего 0,5 зачётного балла, а в 1988 Ален набрал больше всех очков, но из-за спорной системы подсчёта не все результаты были учтены.

Конечно, история не знает сослагательного наклонения. Но, так же как десятилетие спустя Михаэль Шумахер, в своей эпохе Ален Прост воспринимался по умолчанию как грозный претендент – человек, который знал, как побеждать, даже если его машина была слабее.

И поскольку эта статья в первую очередь о числах, стоит упомянуть уникальный рекорд француза: целых 13 раз Прост выигрывал гонку после поула Сенны. Ни одна другой паре пилотов пока что нет таких показателей. Обратных случаев, кстати, было всего четыре – и все они произошли в 1993 году.

Джеки Стюарт



27 побед и 17 поулов. Статистика: +10

Сэр Джеки Стюарт вошёл в историю Формулы-1 как трёхкратный чемпион мира, борец за безопасность автоспорта и просто легенда "героической" эпохи "королевских гонок".

Из трёх титулов шотландского гонщика два заслуживают особого внимания. В 1969 году, на с трудом появившемся болиде Матра, в квалификациях было сложно конкурировать с Лотусом и Брэбемом. Однако на длинной дистанции Стюарт настолько хорошо реализовывал свой талант, что ему просто не было равных – в первых восьми гонках он одержал шесть побед и досрочно оформил чемпионский титул за три этапа до конца, имея на тот момент более чем двукратное преимущество по очкам над любым другим пилотом.

А в сезоне 1973 произошла ещё более интересная ситуация. И сам Джеки, и следующий участник этого топа – Эмерсон Фиттипальди, которые сражались за чемпионство, на двоих взяли всего четыре поула.

Эмерсон Фиттипальди и Джеки Стюарт Getty Images

В то же время оказавшийся на третьей строчке личного зачёта Ронни Петерсон стал настоящим "пилотом одного круга" и целых девять раз показывал лучшее время в квалификации. Однако по воскресеньям швед очень часто сходил с дистанции, из-за чего о борьбе за главный трофей речь не шла.

Эмерсон Фиттипальди



14 побед, 6 поулов. Статистика: +8

Эмерсон Фиттипальди – ещё один человек-легенда "героической" эпохи Формулы-1. И хотя "арифметическая" разница в +8 не выглядит особенно впечатляющей на фоне предыдущих участников, "относительное" соотношение 2,33 действительно поражает. По этому параметру он превосходит всех остальных мультичемпионов.

Бразильский гонщик дебютировал в Формуле-1 посреди сезона 1970 года и уже в своём четвёртом старте одержал первую победу – на Гран-при США. А в период с 1972 по 1975 годы Фиттипальди неизменно был в числе претендентов на титул: дважды становился чемпионом и ещё дважды – серебряным призёром сезона.

Вполне возможно, Эмерсон мог бы добиться куда больших успехов, даже завоевать ещё несколько титулов и затмить славу своих соотечественников из 80-х. Однако в начале 1976 года, поддавшись родственным (а возможно, и патриотическим) чувствам, он перешёл в бразильскую команду "Фиттипальди", владельцем которой был его родной брат Уилсон.

Сказать, что это было ошибкой – значит почти ничего не сказать. За последующие пять лет Эмерсон лишь однажды поднялся на подиум, заняв третье место на Гран-при США – Запад 1980 года. А в покинутом им Макларене уже в первом же сезоне новым чемпионом стал Джеймс Хант.

Фернандо Алонсо



32 победы, 22 поула. Статистика +10

Хотя Фернандо Алонсо до сих пор выступает в Формуле-1, уже выросло целое поколение зрителей, не видевших его годы славы – по крайней мере, в прямом эфире. И лишь более зрелые болельщики помнят его противостояния с Феттелем, Шумахером и Райкконеном, а кто-то – даже дебют за рулём вечно отстающей Минарди в далёком 2001 году.

Фернандо Алонсо и Кими Райкконен в 2005 году Getty Images

В 2003 году Фернандо перешёл в команду Рено, где и началось его восхождение – "под крылом" главного "злого гения" автоспорта Флавио Бриаторе, для которого он стал вторым чемпионским "воспитанником". Вместе они завоевали два титула – в 2005 и 2006 годах.

Хотя и в нулевых у Фернандо уже была своя фан-база, настоящая популярность пришла к нему позже – через несколько лет после двух триумфов. Дело в том, что оба чемпионства многие зрители списывали не столько на скорость Алонсо, сколько на технические проблемы его соперников.

Главным поворотным моментом в репутации Алонсо стали его сезоны в Феррари, куда он перешёл в 2010 году. Кстати, многие фанаты Скудерии восприняли этот трансфер весьма прохладно – слишком свежи были воспоминания о его противостоянии с Шумахером в 2006-м, когда исход борьбы решил сгоревший мотор немца на Гран-при Японии, а испанец весьма неэтично радовался поломке у соперника.

Тем не менее итальянцы всё же болеют за команду, а не за пилотов. Поэтому уже в том же 2010 году почти вся Монца приветствовала Фернандо "как родного". Но не сама принадлежность к Феррари была главной причиной, по которой испанец начал превращаться в легенду.

Дело в том, что тогда начиналась эпоха Себастьяна Феттеля и его непобедимого болида Ред Булл, созданного Эдрианом Ньюи.

В большинстве квалификаций "быки" были практически вне конкуренции, но на дистанции гонки Фернандо периодически опережал менее опытных соперников. Именно тогда его статистика начала стремительно улучшаться: за пять лет за рулём красного болида Алонсо одержал целых 11 побед при всего четырёх поулах.

Подиум Гран-при Европы 2012: Кими Райкконен (2 место), Фернандо Алонсо (1 место) и Михаэль Шумахер (3 место) Getty Images

И хотя стать чемпионом испанцу так и не удалось, в сезонах 2010 и 2012 он был невероятно близок – не хватило всего четырёх и трёх очков соответственно. Но куда важнее было другое: отчаяние, с которым Фернандо вёл борьбу за титул на заведомо более слабой технике, мало кого оставило равнодушным. В 2012 году Алонсо начали уважать и поддерживать даже те, кто люто ненавидел его в 2006-м.

Ники Лауда

Хотя у Ники Лауды статистическая разница всего лишь +1 (25 побед и 24 поула), в этот список он попал благодаря своему третьему титулу. В 1984 году австриец стал чемпионом мира не просто без единой поул-позиции за весь сезон – он тогда даже ни разу не стартовал с первого ряда.

Ники Лауда побеждает на домашнем Гран-при Австрии 1984 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Следует отметить, что это был пик так называемой "турбоэры" в Формуле-1. Помимо того, что сверхмощные моторы часто выходили из строя, важную роль играло и то, что подход к квалификации и к гонке требовался кардинально разный.

На длинной дистанции, из-за уже тогда существовавших ограничений по количеству топлива, пилотам приходилось существенно снижать мощность двигателя. В то же время по субботам на одном круге турбомонстры запускались в полную силу.

За титул в том сезоне боролись два пилота Макларена – Ален Прост и Ники Лауда, оба славившиеся умением стратегически мыслить. И если позже француз получил прозвище "Профессор", то на фоне австрийца в 1984 году он всё же выглядел скорее студентом.

Лауда быстро понял, что в чистом пилотаже у него мало шансов против Проста, и потому пошёл на хитрость: он жертвовал квалификацией, полностью сосредоточившись на гоночных настройках машины. В итоге по субботам он ни разу не поднимался выше третьего места, а порой и вовсе оказывался во втором десятке. Зато в воскресенье Ники регулярно совершал эффектные прорывы.

Ален Прост (2 место) и Ники Лауда (1 место) на подиуме Гран-при Франции Getty Images

Сезон 1984 можно долго разбирать по эпизодам, но факт остаётся фактом: одержав пять побед без единого поула, Ники Лауда в третий раз стал чемпионом мира – с минимальным отрывом в 0,5 очка от своего напарника.

Пилоты, достойные упоминания

Данный топ состоит из мультичемпионов, но и среди однократных обладателей титула есть несколько по-настоящему достойных пилотов, прославившихся множеством побед после старта с более далёких стартовых позиций.

Дженсон Баттон (15 побед, 8 поулов). Уникальность британца в том, что большую часть своей фан-базы он собрал после своего титула в сезоне 2009 за рулём болида Браун GP.

"Всё всем доказал" Дженсон уже в 2010–2012 годах, выступая за Макларен, а также прославился как "король дождевых трасс". И даже сейчас комментаторы часто вспоминают легендарное чутьё Баттона в тяжёлых погодных условиях. За тот период времени, при всего одном поуле, британец одержал аж восемь побед, пять из которых — на мокром асфальте.

Джоди Шектер (10 побед, 3 поула) – южноафриканский пилот вошёл в историю Формулы-1 по двум причинам. Во-первых, в 1979 году он стал последним гонщиком, завоевавшим чемпионский титул для Скудерии при жизни Энцо Феррари. А во-вторых – благодаря своей победе на шестиколёсном Тиррелле на Гран-при Швеции 1976 года.

Алан Джонс (12 побед, 6 поулов) – австралийский гонщик, который в 1980 году стал чемпионом мира, одолев в борьбе Нельсона Пике. Это был первый титул для команды Вильямс.

Денни Халм (8 побед, 1 поул) – новозеландец, ставший чемпионом мира в 1967 году без единого поула за весь сезон. Вся история Формулы-1 знает лишь двух таких титула: у Халма и у вышеупомянутого Ники Лауды.

Эпилог

Конечно, гонки Формулы-1 складываются из множества факторов. Помимо чистой скорости, на результат часто влияют надёжность болида, стратегия, работа машины с резиной, а порой – и просто везение.

Тем не менее, когда у пилота побед больше, чем поулов, и он регулярно выигрывает гонки, стартуя с более далёких позиций – это придаёт его образу дополнительную мощь и подчёркивает талант гонщика. А ещё – просто радует фанатов красивой статистикой.