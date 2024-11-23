Кто был никем – тот стал всем: 5 лучших прорывов в истории Формулы-1

Как правило, гонщики стремятся начать гонку с первого стартового поля, или же наиболее близко к нему. Можно очень долго перечислять преимущества, которое получает обладатель поула. Однако, с точки зрения навыков пилота, проехать лидером на лучшей машине от старта до финиша, могут многие участники чемпионата.

Настоящем же вызовом для таланта и умений становится старт с более далёкой позиции. Эффектные прорывы всегда входят в историю намного ярче, нежели заезды, проходящие "в штатном режиме".

3 ноября этого года Макс Ферстаппен на Гран-при Бразилли совершил ностоящее чудо – выиграв дождевую гонку, стартовав 17-м.

Предлагаем вашему вниманию топ-5 побед с хвоста пелетона.

5. Михаэль Шумахер, Гран-Бельгии 1995, 16-я позиция на старте

Квалификация на мокрой трассе очень часто превращается в настоящую лотерею. Решающим становится то, в какой именно момент каждый из участников пойдёт на свою быструю попытку. Количество воды на трассе влияет на время круга намного больше, чем чистая скорость машины и гонщика.

В начале второй квалификационной сессии перед Гран-при Бельгии 1995 Михаэль Шумахер попал в аварию, из-за чего был вынужден лишь наблюдать за тем, как соперники улучшают времена на подсыхающей трассе. В итоге на старт гонки немцу досталась лишь 16-я позиция.

Однако, сдаваться было точно в духе будущего "Красного Барона". Еще до первой волны пит-стопов Шуми разделался с гонщиками "второй лиги". А обогнать Деймона Хилла, Михаэлю помог заряд дождя. Немец пошел на риск и продолжил движение на сликах по мокрой трассе, в то время как соперник совершил сразу две дополнительные остановки.

А более подробно о том, как Шумахер проложил путь к одной из лучших побед в своей карьере, я описывал в недавней статье про прорывы во время дождевых гонок.

4. Макс Ферстаппен, Гран-при Бразилии 2024, 17-я стартовая позиция

В начале сезона казалось, что 2024-й год станет для Макса Ферстаппена лёгкой прогулкой к четвёртому титулу. Однако после внезапного ухода Эдриана Ньюи из команды, темп болидов Ред Булл начал стремительно падать. Начиная с Гран-при Китая, преимущество начало таять, а в Испании МакЛарен уже перехватил инициативу и стал быстрее по чистой скорости.

В Барселоне Макс смог добыть победу за счёт своих навыков пилота и ошибки соперника на старте. Однако дальше для действующего чемпиона начался самый настоящий экзамен. Еще несколько гонок, даже без возможности одержать победу, Ферстаппен делал всё для того, чтобы опередить главного соперника в борьбе за титул – Ландо Норриса.

После летней паузы разрыв между болидами стал еще больше. Началось всё больше и больше сомнений в том, что нидерландцу хватит отрыва для удержания чемпионства. К тому же стратеги Ред Булл начали нервничать и совершать грубые ошибки: например, из-за преждевременного пит-стопа в Баку, Макс потерял, как минимум, лишних 4 очка. А дальше подключились судьи, которые сначала выписали очень спорный штраф в Мексике, а потом сделали две откровенные подставы в бразильских спринте и квалификации.

Подобное положение вещей уже вогнало в депрессию фанатов Ферстаппена. Однако, сам Макс был другого мнения. Стартовав с 17й позиции, он сразу же взялся за прорыв. Пока другие гонщики ездили "паровозиками" в ожидании ошибок соперника, нидерландец совершал за обгоном обгон. А дальше, после ряда невезений, удача таки улыбнулась пилоту Ред Булл. Бесплатная смена шин открыла путь к победе, который наш герой провёл на ура.

Впервые за прошедшие 11 гонок Макс нагнул на верхнюю ступеньку подиума. Блестящий выигрыш после старта с 17-й позиции значительно укрепил его позиции в чемпионате. Всего за три часа настроение фанатов сменилось на противоположное.

3. Кими Райкконен, Япония 2005, 17-я стартовая позиция

К моменту Гран-при Японии 2005 вопрос интриги в чемпионате был уже закрыт: Фернандо Алонсо оформил досрочно свой первый титул. Остаток сезона оставался уже простой формальностью. Но это не помешало гонке стать одной из самых запоминающихся в карьере Кими Райкконена.

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В период с 2003-го по 2005-й года, существовал очень спорный формат квалификации, который подразумевал лишь одну попытку для каждого пилота. Помимо того, что подобная система противоречит самой идее субботнего распределения позиций на старт гонки, она имела еще и существенную проблему в виде изменений условий на трассе. Даже в сухую погоду, за время сессии ощутимо менялась температура асфальта и размер прорезиненного слоя полотна. А в дождь время выезда каждого отдельного участника получало колоссальное значение.

Именно так и случилось на Гран-при Японии: прямо посреди квалификации начался дождь. Из лидеров сезона лишь второй пилот Рено Джанкарло Физикелло смог квалифицироваться третьим. А большая часть представителей топ-группы оказались в пределах шести последних позиций. Кими Райкконен был на старте лишь 17-м

Как обычно бывает в подобных ситуациях, представители топ-команд начали проходить соперников "второго эшелона". Успешнее всего с этой задачей справлялся Михаэль Шумахер: за один только первый круг немец отыграл семь позиций. Когда пространство впереди более-менее расчистилось, начало давать о себе знать преимущество шин Michelin и Райкконен догнал Шуми на 20-м круге.

Десять кругов Михаэль уверенно держал оборону от более быстрой машины, пока на 30м круге его колёса Bridgestone не поплыли окончательно. Напомню, что в сезоне 2005 действовало экспериментальное правило, запрещающее смену покрышек по ходу гонки.

Получив перед собой свободную трассу, Кими устремился в погоню за лидером гонки – Джанкарло Физикелло. За 23 круга до конца их разделяло 14 секунд. Часть времени помогла отыграть оттянутая вторая остановка – финн сделал ее всего за 8 кругов до финиша и вернулся на трассу в 6-ти секундах позади.

За три круга до конца началась борьба за победу. А в начале последнего – Райкконен опередил своего соперника в первом повороте, вышел в лидеры и довёл дело до победы.

2. Рубенс Баррикелло, Гран-при Германии 2000, 18-я стартовая позиция

У каждого пилота, который хоть раз поднимался на верхнюю ступеньку подиума, самым важным моментом всей его карьеры становится первая. Когда это происходит после старта с хвоста стартовой решетки – эмоции усиливаются вдвойне.

Квалификация к Гран-при Германии 2000 года выдалась дождевой. В мокрую погоду всегда возникает множество случайных факторов. Кому-то из пилотов везет больше, кому-то – меньше. Ко всему прочему, на болиде Баррикелло были еще и проблемы с электроникой. Как следствие – лишь 18-я позиция.

Истории прорывов часто преподносятся как легенды о том, как пилот не стал сдаваться и добился своего, не смотря на преграды. Но не стоит забывать, что в каждой из них был и свой элемент везения, который дал гонщику тот самый шанс, которым он воспользовался. В случае Рубенса их было сразу два: сначала на трассу выбежал посторонний человек, который таким образом решил выразить свой протест против увольнения с завода Мерседес, а позже начался дождь, который затронул трассу лишь частично: создав на ней мокрые и сухие сектора.

Машина безопасности, вызванная демонстрантом, помогла Рубенсу отыграть время, потерянное пока он прорывался через середняков. А когда началась необычная погода, разная для отдельных частей трека, гений стратегии Росс Браун принял решение оставить на трассе единственного оставшегося в гонке пилота Феррари. Оказавшись впереди соперников, которые переобулись в дождевую резину, Баррикелло, сумел остаться впереди и довёл дело до первой победы в своей карьере. Подробнее эту гонку я также описывал в выше упомянутой статье

1. Джон Уотсон, Гран-при США-Запад 1983, 22-я стартовая позиция

Сейчас в календарь Формулы-1 входит сразу 3 гонки в США. Многие зрители связывают это с тем, что корпорация Liberty Media, выкупившая "королевский автогонки" в 2017, всячески популяризует их у себя на родине. Однако и задолго до смены владельцев, иногда случались сезоны несколькими американскими этапами. В 1983 году их было два – Гран-при США-Запад на трассе Лонг-Бич и Гран-при Детройта на одноимённом автодроме. На первом из них и приключилась рекордная история.

В том сезоне болид МакЛарена был далеко не лучший. Забегая наперед, скажу, что по итогам кубка конструкторов команда заняла лишь пятое место. Даже при нормальных стартовых позициях, думать о победах было сложно. Уж точно никто не мечтал об этом, а тем более о дубле, после того, какой катастрофой стала квалификация к Гран-при США-Запад: 22 место у Джона Уотсона и 23-е у Ники Лауды.

В те времена зачётные баллы получали лишь первые шесть, потому даже набрать очки казалось задачей высокой сложности. Но как сказал известный американский писатель Роберт Хайнлайн в своей книге "Дверь в лето": "законы статистики имеют обратную сторону – любое, даже самое невероятное, совпадение может произойти". Пожалуй, именно этой цитатой можно описать случившееся далее.

Следует отметить, что в те времена надёжность болидов оставляла желать лучшего. Технические проблемы у ряда соперников заметно упрощали задачу для двух пилотов МакЛарена. В частности будущий чемпион сезона 1983 Нельсон Пике сошел с дистанции из-за проблемы с акселератором, а другой претендент – Ален Прост – имел проблемы с зажиганием, из-за чего его темп значительно упал.

Также судьи позволяли пилотам бороться куда жёстче, чем сейчас. И в результате борьбы, на 25-м круге произошло столкновение в группе лидеров между Кеке Росбергом на Вильямсе и Патриком Тамбе на Феррари.

Но ключевым фактором гонки стара резина. Тогда в Формуле-1 было сразу три поставщика покрышек: Michelin, Goodyear и Pirelli. Если в квалификации, французские шины проявили себя на неровной и пыльной трассе весьма плохо, то вот в гонке они показали намного большую стабильность и живучесть, нежели колеса конкурирующих фирм. Именно за счёт этого, два пилота МакЛарена начали обходить своих соперников одного за другим и закончили гонку на первом и втором местах.

Бонус: Льюис Хэмильтон, Гран-при Сан-Паулу 2021, 20-я стартовая позиция в спринте

Формально, данный прорыв не входит в рейтинг, потому как в основном заезде Гран-при Сан-Паулу 2021 Льюис Хэмильтон стартовал 10-м. Однако, в том сезоне спринт являлся неким посредником между квалификацией и гонкой: начальные позиции в воскресенье определялись порядком финиша в субботу. Таким образом, получалась объединённая дистанция, которая была склеена из двух частей.

Если весь сезон Мерседес и Ред Булл держались примерно на равных. Во второй половине сезона на "трёхлучевых" машинах появилась "приседающая" подвеска, которая давала преимущество на прямых. Но главные изменения произошли в Бразилии: на болид Льюиса установили силовую установку с ресурсом всего на три этапа. Такой ход позволил значительно повысить мощность двигателя, за что фанаты прозвали его "ракетным". И в квалификации разница между лидерами чемпионата составила почти полсекунды.

Однако позже, на болиде британца было обнаружено нарушение регламента: его система DRS открывалась больше, чем позволено. За превышение допустимой технической нормы, его поул-позиция была аннулирована и стартовать ему пришлось с самого хвоста. Но на счастье Льюиса в том сезоне появились спринтерские уикенды, одним из которых был Гран-при Сан-Паулу.

За короткий заезд Хэмильтон без труда прошёл почти весь "второй эшелон" и прорвался на пятую позицию. С учетом штрафа за замену мотора, это означало старт с 10-й позиции в основной гонке.

Остаток прорыва через среднюю группу прошел очень быстро и уже к пятому кругу британец был на третьей позиции. Впереди было только два пилота Ред Булл. А вскоре после этого, на трассу вышла машина безопасности, вызванная обломками на трассе после контакта между Юки Цунодой и Лэнсом Строллом.

Как и много раз ранее в сезоне 2021, Льюис получал возможность "бесплатно" догнать соперников. А дальше "приседающая подвеска" и "ракетный двигатель" сделали своё дело – сначала Хэмильтон обошел Переса, а потом и Ферстаппена, несмотря на то, что нидерландец отчаянно защищал свою позицию.