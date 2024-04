Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 7 квітня, в Судзуці відбудеться гонка четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії. Початок — о 8:00 за київським часом.

Сорок восьмий раз "Країна, де сходить сонце", прийматиме етап Ф-1. Вікенд у Судзуці триватиме традиційно з п'ятниці по неділю.

У суботу, 6 квітня, день народження святкує гонщик Макларен Оскар Пістарі. Австралійському пілоту виповнилося 23 роки.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен впевнено посів перше місце в межах третьої практики, другим став його напарник Серхіо Перес. Третє та четверте місце в пілотів Мерседес — Джорджа Рассела та Льюїса Гамільтона відповідно. Кваліфікація Гран-прі Японії розпочнеться о 9:00 за київським часом.

Через несприятливі погодні умови гонщики проїхали лише кілька кіл у другій практичній сесії. Деякі взагалі не виїжджали на трек.

Відомо, що поки подіями на трасі керує дощ. Друга п'ятнична практика вже розпочалася, однак ніхто з пілотів досі так само не виїхав на трек.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢



The session has started but no drivers on track yet



Everyone's keeping a close eye on the radar 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/sWdXrwjALz — Formula 1 (@F1) April 5, 2024

Зазначимо, що під час першої практичної сесії сталася аварія за участі пілота Вільямс Логана Сарджента, й ця подія призвела до червоного прапора. Команда підтвердила, що шасі американця в порядку, однак сильно пошкоджена коробка передач та передня підвіска. Механіки роблять усе, щоб Сарджент зміг взяти участь у наступному тренуванні цього вікенду.

У першій практиці найвищі позиції розділили пілоти Ред Булл. Макс Ферстаппен показав час 1:30,056, проїхавши 18 кіл на трасі. Його напарник Серхіо Перес проїхав свою найкращу спробу на 0,181 тисячну гірше. Третім у практичній сесії став пілот Феррарі Карлос Сайнс (+0,213 секунди). Друга практика запланована на 9 ранку й триватиме одну годину.

Останнім переможцем у Японії став 3-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен. Рекордсменом за цим показником є Міхаель Шумахер, що 6 разів тріумфував на цьому етапі. Серед чинних пілотів наблизитися до легендарного німця має шанс Льюїс Гамільтон, який вигравав на цьому треку 4 рази.

Зазначимо й те, що 4 з 20 пілотів на стартовій решітці раніше перемагали в Японії: Фернандо Алонсо, Льюїс Гамільтон, Макс Ферстаппен та Вальтері Боттас.

We have four previous Japanese Grand Prix winners on the grid...



Who's taking the glory in 2024? 🏆#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/5Txfk6FxtL — Formula 1 (@F1) April 1, 2024

Не забуваємо й про легендарні протистояння в Судзуці. До прикладу, такими були битви Айртона Сенни та Алена Проста.

Two icons. Two championships. Two controversial collisions.



The tale of Ayrton Senna 🆚 Alain Prost - and their duels at Suzuka in 1998 and 1990 - are nothing short of legendary#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/c0Bg6SOPWM — Formula 1 (@F1) April 1, 2024

З цікавинок відзначимо наступне. Стало відомо, що Вільямс не матиме запасного шасі в Японії та Китаї. Американський гонщик Логан Сарджант отримає відремонтоване шасі, яке зламалося через аварію тайця Алекса Албона в Австралії.