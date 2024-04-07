Головне
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 10:00 191
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:06 2101
Атлетик уперше за 40 років виграв Кубок Іспанії
Сьогодні 01:54 1430
Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії
Сьогодні 00:35 2758
Арсенал розібрався з Брайтоном, Евертон здолав Бернлі: результати матчів 32 туру АПЛ
Вчора 21:30 1067
Насар та Лопес встановили світові рекорди: результати 7 дня Кубку світу
Вчора 21:20 256
Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі Суперліги
Вчора 20:27 210
Прометей — чемпіон України сезону-2023/2024 серед жінок
Вчора 19:17 2315
Лівач виборола четверту ліцензію для України на Олімпіаду-2024
Вчора 17:30 512
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ
Вчора 17:23 4749 2
Прямі трансляції

Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії

Сьогодні 10:00 191 0
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії
#Red Bull, #Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії. Судзука 48-й раз в історії приймає гонку Ф-1.

3-разовий чемпіон світу реалізував першу стартову позицію, яку він завоював у суботній кваліфікації. Для нідерландця ця перемога стала 57-ю в кар'єрі, більше лише в гонщика Мерседес Льюїса Гамільтона та легендарного Міхаеля Шумахера - 103 та 91 відповідно. Також Ферстаппен здобув додатковий бал за найшвидше коло в гонці.

Другим у Судзуці фінішував партнер Макса Серхіо Перес, третім став Карлос Сайнс, який виступає за Феррарі.

Зазначимо, що після аварії на першому колі з дистанції зійшли Алекс Албон (Вільямс) та Даніель Ріккардо (РБ). Також не зміг фінішувати пілот Стейк Чжоу Гуаньюй, у якого виявилися технічні проблеми.

Результати Гран-прі Японії

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл, найшвидше коло)
  2. Серхіо Перес (Ред Булл)
  3. Карлос Сайнс (Феррарі)
  4. Шарль Леклер (Феррарі)
  5. Ландо Норріс (Макларен)
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
  7. Джордж Расселл (Мерседес)
  8. Оскар Піастрі (Макларен)
  9. Льюїс Гамільтон (Мерседес)
  10. Юкі Цунода (РБ)
  11. Ніко Гюлькенберг (Хаас)
  12. Ленс Стролл (Астон Мартін)
  13. Кевін Магнуссен (Хаас)
  14. Валттері Боттас (Стейк)
  15. Естебан Окон (Альпін)
  16. П'єр Гаслі (Альпін)
  17. Логан Сарджен (Вільямс)

Не фінішували:

  • Чжоу Гуаньюй (Стейк)
  • Даніель Ріккардо (РБ)
  • Алекс Албон (Вільямс)

Нагадаємо, що Вільямс не матиме запасного шасі на наступний етап у Китаї. Американський гонщик Логан Сарджант отримає відремонтоване шасі, яке зламалося через аварію тайця Алекса Албона в Австралії.

Наступний етап Формули -1, Гран-прі Китаю, триватиме з 19 по 21 квітня.

Особистий залік пілотів

  • Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 77 очко
  • Серхіо Перес (Ред Булл) - 64
  • Шарль Леклер (Феррарі) - 59

Кубок конструкторів

  • Ред Булл - 141 очок
  • Феррарі - 120
  • Макларен - 69

Раніше Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Першим приїхав гонщик Феррарі Карлос Сайнс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6852
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ 4749 2
Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 8194
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 96841
Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ 9336 2
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 4784 2
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81715
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98452
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57543 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26013
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61375
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21171 2