Джерело - Чемпіон.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії. Судзука 48-й раз в історії приймає гонку Ф-1.
3-разовий чемпіон світу реалізував першу стартову позицію, яку він завоював у суботній кваліфікації. Для нідерландця ця перемога стала 57-ю в кар'єрі, більше лише в гонщика Мерседес Льюїса Гамільтона та легендарного Міхаеля Шумахера - 103 та 91 відповідно. Також Ферстаппен здобув додатковий бал за найшвидше коло в гонці.
Другим у Судзуці фінішував партнер Макса Серхіо Перес, третім став Карлос Сайнс, який виступає за Феррарі.
Зазначимо, що після аварії на першому колі з дистанції зійшли Алекс Албон (Вільямс) та Даніель Ріккардо (РБ). Також не зміг фінішувати пілот Стейк Чжоу Гуаньюй, у якого виявилися технічні проблеми.
Результати Гран-прі Японії
- Макс Ферстаппен (Ред Булл, найшвидше коло)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- Юкі Цунода (РБ)
- Ніко Гюлькенберг (Хаас)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Кевін Магнуссен (Хаас)
- Валттері Боттас (Стейк)
- Естебан Окон (Альпін)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Логан Сарджен (Вільямс)
Не фінішували:
- Чжоу Гуаньюй (Стейк)
- Даніель Ріккардо (РБ)
- Алекс Албон (Вільямс)
Нагадаємо, що Вільямс не матиме запасного шасі на наступний етап у Китаї. Американський гонщик Логан Сарджант отримає відремонтоване шасі, яке зламалося через аварію тайця Алекса Албона в Австралії.
Наступний етап Формули -1, Гран-прі Китаю, триватиме з 19 по 21 квітня.
Особистий залік пілотів
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 77 очко
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 64
- Шарль Леклер (Феррарі) - 59
Кубок конструкторів
- Ред Булл - 141 очок
- Феррарі - 120
- Макларен - 69
Раніше Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Першим приїхав гонщик Феррарі Карлос Сайнс.