Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії. Судзука 48-й раз в історії приймає гонку Ф-1.

3-разовий чемпіон світу реалізував першу стартову позицію, яку він завоював у суботній кваліфікації. Для нідерландця ця перемога стала 57-ю в кар'єрі, більше лише в гонщика Мерседес Льюїса Гамільтона та легендарного Міхаеля Шумахера - 103 та 91 відповідно. Також Ферстаппен здобув додатковий бал за найшвидше коло в гонці.

Другим у Судзуці фінішував партнер Макса Серхіо Перес, третім став Карлос Сайнс, який виступає за Феррарі.

Зазначимо, що після аварії на першому колі з дистанції зійшли Алекс Албон (Вільямс) та Даніель Ріккардо (РБ). Також не зміг фінішувати пілот Стейк Чжоу Гуаньюй, у якого виявилися технічні проблеми.

Результати Гран-прі Японії

Макс Ферстаппен (Ред Булл, найшвидше коло) Серхіо Перес (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррарі) Шарль Леклер (Феррарі) Ландо Норріс (Макларен) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Джордж Расселл (Мерседес) Оскар Піастрі (Макларен) Льюїс Гамільтон (Мерседес) Юкі Цунода (РБ) Ніко Гюлькенберг (Хаас) Ленс Стролл (Астон Мартін) Кевін Магнуссен (Хаас) Валттері Боттас (Стейк) Естебан Окон (Альпін) П'єр Гаслі (Альпін) Логан Сарджен (Вільямс)

Не фінішували:

Чжоу Гуаньюй (Стейк)

Даніель Ріккардо (РБ)

Алекс Албон (Вільямс)

Нагадаємо, що Вільямс не матиме запасного шасі на наступний етап у Китаї. Американський гонщик Логан Сарджант отримає відремонтоване шасі, яке зламалося через аварію тайця Алекса Албона в Австралії.

Наступний етап Формули -1, Гран-прі Китаю, триватиме з 19 по 21 квітня.

Особистий залік пілотів

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 77 очко

Серхіо Перес (Ред Булл) - 64

Шарль Леклер (Феррарі) - 59

Кубок конструкторів

Ред Булл - 141 очок

Феррарі - 120

Макларен - 69

Раніше Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Першим приїхав гонщик Феррарі Карлос Сайнс.