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Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії

Сьогодні 10:06 159 0
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
#Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен із Ред Булл виграв кваліфікацію Гран-прі Японії-2024 Формули-1. Він третій раз поспіль взяв поул-позишн в Японії.

Другим фінішував його напарник Серхіо Перес, трійку замикає Ландо Норріс (Макларен).

Що стосується місцевого гонщика Юкі Цуноди, який представляє РБ, то він посів 10 місце. Також до топ-10 увійшли Карлос Сайнс (Феррарі), Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Оскар Піастрі (Макларен), Льюїс Гамільтон (Мерседес), Шарль Леклер (Феррарі) та Джордж Расселл (Мерседес).

Гран-прі відбудеться у неділю, 7 квітня. Початок - о 8:00 за київським часом.

Наразі нідерландський пілот та Ред Булл очолюють заліки Формули-1.

Особистий залік пілотів

  • Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 51 очко
  • Шарль Леклер ("Феррарі") - 47
  • Серхіо Перес ("Ред Булл") - 46

Кубок конструкторів

  • Ред Булл - 97 очок
  • Феррарі - 93
  • Макларен - 55

Зазначимо, що за результатами третьої практики перше місце посів Ферстапен, другим став його напарник Серхіо Перес. Третє та четверте місце в пілотів Мерседес — Джорджа Рассела та Льюїса Гамільтона відповідно.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Першим приїхав гонщик Феррарі Карлос Сайнс.

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