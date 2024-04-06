Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії

Джерело - Чемпіон.

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен із Ред Булл виграв кваліфікацію Гран-прі Японії-2024 Формули-1. Він третій раз поспіль взяв поул-позишн в Японії.

Другим фінішував його напарник Серхіо Перес, трійку замикає Ландо Норріс (Макларен).

Що стосується місцевого гонщика Юкі Цуноди, який представляє РБ, то він посів 10 місце. Також до топ-10 увійшли Карлос Сайнс (Феррарі), Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Оскар Піастрі (Макларен), Льюїс Гамільтон (Мерседес), Шарль Леклер (Феррарі) та Джордж Расселл (Мерседес).

Гран-прі відбудеться у неділю, 7 квітня. Початок - о 8:00 за київським часом.

Наразі нідерландський пілот та Ред Булл очолюють заліки Формули-1.

Особистий залік пілотів

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 51 очко

Шарль Леклер ("Феррарі") - 47

Серхіо Перес ("Ред Булл") - 46

Кубок конструкторів

Ред Булл - 97 очок

Феррарі - 93

Макларен - 55

Зазначимо, що за результатами третьої практики перше місце посів Ферстапен, другим став його напарник Серхіо Перес. Третє та четверте місце в пілотів Мерседес — Джорджа Рассела та Льюїса Гамільтона відповідно.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Першим приїхав гонщик Феррарі Карлос Сайнс.