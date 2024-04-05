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Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"

Сьогодні 07:00 91 0
Формула-1 їде в Японію: усе про Гран-прі в "країні сонця, що сходить"
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 7 квітня, в Судзуці відбудеться четвертий етап Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії. Початок — о 8:00 за київським часом.

Сорок восьмий раз "країна сонця, що сходить" прийматиме етап Ф-1. Вікенд у Судзці триватиме традиційно з п'ятниці по неділю.

Останнім переможцем у Японії став 3-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен, який виступає за австрійську команду Ред Булл. Рекордсменом за цим показником є Міхаель Шумахер, що 6 разів тріумфував на цьому етапі. Серед чинних пілотів наблизитися до легендарного німця має шанс Льюїс Гамільтон, який вигравав на цьому треку 4 рази.

Також повідомляється, що 4 з 20 пілотів у стартовій решітці раніше перемагали в Японії: Фернандо Алонсо, Льюїс Гамільтон, Макс Ферстаппен та Вальтері Боттас.

Не забуваємо і про легендарні протистояння в Судзуці, наприклад, битва Айртона Сенни та Алена Проста.

Напередодні Себастьян Феттель розповів про можливе повернення в професійний спорт.

Також стало відомо, що Вільямс не матимуть запасного шасі в Японії та Китаї. Американський гонщик Логан Сарджант отримає відремонтоване шасі, яке зламалося через аварію тайця Алекса Албона в Австралії.

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