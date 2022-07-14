Шмуратко: Не могли повірити, що в наш час може розпочатись війна

Український фігурист Іван Шмуратко поділився думками про повномасштабне вторгнення РФ на територію України, що почалося 24 лютого.

"Ми всі знали, що існує можливість війни, це не можна заперечувати.

З такою кількістю військ на кордоні та всіма новинами, які почали надходити наприкінці грудня та на початку січня, це було важко ігнорувати.

Я думаю, що багато людей просто намагалися зберігати позитив і сподівалися, що з цього нічого не буде.

Війна завжди була в наших думках. З такою кількістю військ, що оточували країну, це було жахливо. Ми сподівалися на краще, але ми також затамували подих.

Ми просто не могли повірити, що вони почнуть повномасштабне вторгнення. Попри те, що ми почали готуватися, ми просто не могли повірити, що це станеться у 21 столітті", - заявив Шмуратко.