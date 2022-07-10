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Тріумф і домінування України: у другий день Всесвітніх ігор-2022 українці здобули 13 медалей

Сьогодні 10:49 392 0
Тріумфально для українців завершився другий день Всесвітніх ігор
Тріумф і домінування України: у другий день Всесвітніх ігор-2022 українці здобули 13 медалей

Джерело - Чемпіон.

9 липня в другий змагальний день Всесвітніх ігор-2022 у американському Бірмінгемі на старт вийшло 33 українських спортсмени в 6 видах спорту. 

13 медалей, із яких 4 золоті - доробок збірної України.

Пауерліфинг

Загалом у авктиві українських пауерліфтерів уже 5 медалей (1 золота, 2 срібні та 2 бронзові).

Карате

  • Аніта Серьогіна слідом за Анжелікою Терлюгою принесла збірній України золоту медаль. Серьогіній не було рівних у ваговій категорії до 61 кг у розділі куміте;
  • Станіслав Горуна до золота Вроцлава-2017 додав срібло Бермінгема-2022.

Сумо

  • Важа Даіаурі став чемпіоном у середній вазі;
  • Легковаговики Демід Караченко та Святослав Семикрас здобули срібну й бронзову медалі відповідно;
  • Під домінування українок пройшли змагання в надважкій вазі. Світлана Ярьомка в фінальній сутичці здолала Іванну Березовську;
  • А Карина Колеснік виборола срібло в середній вазі.

Підводний спорт

  • 17-річна киянка Софія Гречко здобула другу медаль у Бірмінгемі. До золота на дистанції 200 м в моноласті Гречко додала срібну медаль на дистанції 400  м. Анастасія Антоняк фінішувала слідом за Гречко, ставши бронзовою призеркою.

За підсумками двох змагальних днів, у скарбичці збірної України - 17 медалей (6 - 6 - 5). Збірна України лідирує за кількістю медалей і посідає друге місце в медальному заліку. У атлетів із Колумбії - 14 медалей, але на 1 золоту більше ніж в України. Треті - японці.

Фото: Андрій Ковальский, Спортивний комітет України

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