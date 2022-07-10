Тріумф і домінування України: у другий день Всесвітніх ігор-2022 українці здобули 13 медалей

Тріумфально для українців завершився другий день Всесвітніх ігор

Джерело - Чемпіон.

9 липня в другий змагальний день Всесвітніх ігор-2022 у американському Бірмінгемі на старт вийшло 33 українських спортсмени в 6 видах спорту.

13 медалей, із яких 4 золоті - доробок збірної України.

Пауерліфинг

Розпочав медальну ходу українців пауерліфтер Микола Бараннік, який здобув срібну медаль в середній вазі;

медаль в середній вазі; У важкій вазі Володимир Рисєв став володарем золота, а Данило Ковальов - срібла.

Загалом у авктиві українських пауерліфтерів уже 5 медалей (1 золота, 2 срібні та 2 бронзові).

Карате

Аніта Серьогіна слідом за Анжелікою Терлюгою принесла збірній України золоту медаль. Серьогіній не було рівних у ваговій категорії до 61 кг у розділі куміте;

золоту медаль. Серьогіній не було рівних у ваговій категорії до 61 кг у розділі куміте; Станіслав Горуна до золота Вроцлава-2017 додав срібло Бермінгема-2022.

Сумо

Важа Даіаурі став чемпіоном у середній вазі;

у середній вазі; Легковаговики Демід Караченко та Святослав Семикрас здобули срібну й бронзову медалі відповідно;

медалі відповідно; Під домінування українок пройшли змагання в надважкій вазі. Світлана Ярьомка в фінальній сутичці здолала Іванну Березовську;

в надважкій вазі. Світлана Ярьомка в фінальній сутичці здолала Іванну Березовську; А Карина Колеснік виборола срібло в середній вазі.

Підводний спорт

17-річна киянка Софія Гречко здобула другу медаль у Бірмінгемі. До золота на дистанції 200 м в моноласті Гречко додала срібну медаль на дистанції 400 м. Анастасія Антоняк фінішувала слідом за Гречко, ставши бронзовою призеркою.

За підсумками двох змагальних днів, у скарбичці збірної України - 17 медалей (6 - 6 - 5). Збірна України лідирує за кількістю медалей і посідає друге місце в медальному заліку. У атлетів із Колумбії - 14 медалей, але на 1 золоту більше ніж в України. Треті - японці.

Фото: Андрій Ковальский, Спортивний комітет України