Гречко здобула другу медаль Всесвітніх ігор у підводному плаванні, Антоняк виборола бронзу

Джерело - Чемпіон.

Майстрині підводного плавання Софія Гречко та Анастасія Антоняк здобули срібну й бронзову медалі в моноласті на дистанції 400 м на Всесвітніх іграх у Бірмінгемі.

17-річна Гречко до золота на дистанції 200 м додала срібло (3:16.22) на дистанції вдвічі довше. Антоняк стала володаркою бронзи (3:18.84). Чемпіонкою з рекордом Всесвітніх ігор стала німкеня Йоганна Шикора (3:14.22).

Турнір сумоїсток у надважкій вазі завершився тріумфом українок - Світлана Ярьомка перемогла Іванну Березовську.

Сумоїст Важа Даіаурі став чемпіоном у середній вазі, а Дамід Караченко та Святослав Семикрас здобули срібну й бронзову медалі відповідно в легкій вазі.

Каратисти Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна вибороли золоту й срібну медаль відповідно, а пауерліфтери Володимир Рисєв і Данило Ковальов - золоту та бронзову медалі.