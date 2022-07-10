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Український тріумф: Ярьомка та Березовська здобули золото та срібло Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 08:27 190 0
Український тріумф: Ярьомка та Березовська здобули золото та срібло Всесвітніх ігор-2022
Фото: Андрій Ковальський

Джерело - Чемпіон.

Українські сумоїстки Світлана Ярьомка та Іванна Березовська тріумфували на Всесвітніх іграх-2022 в надважкій (+80 кг) ваговій категорії.

У фінальній сутичці Ярьомка виявилась сильнішою і стала чемпіонкою змагань, Березовська виборола срібло на других поспіль Всесвітніх іграх.

Бронзову медаль завоювала японка Аїрі Хісано.

Раніше Важа Даіаурі став чемпіоном у середній вазі, а Дамід Караченко та Святослав Семикрас здобули срібну й бронзову медалі відповідно в легкій вазі.

Каратисти Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна вибороли золоту й срібну медаль відповідно, а пауерліфтери Володимир Рисєв і Данило Ковальов - золоту та бронзову медалі.

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