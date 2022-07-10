Даіаурі - чемпіон Всесвітніх ігор-2022 з сумо

Джерело - Чемпіон.

Українець Важа Даіаурі став чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 з боротьби сумо в середній вазі.

У фіналі Даіаурі переміг японця Шиона Фуджісаву, якому дісталась срібна медаль. Бронзу виборов поляк Арон Розум, який у бронзовій сутичці переміг японця Рійоту Фукано.

Українські легковаговики Дамід Караченко та Святослав Семикрас здобули срібну й бронзову медалі відповідно.

Каратисти Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна вибороли золоту й срібну медаль відповідно, а пауерліфтери Володимир Рисєв і Данило ковальов - золоту та бронзову медалі.