Головне
Серьогіна здобула золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:50 177
Рисєв здобув золоту медаль Всесвітніх ігор-2022, Ковальов - бронзу
Сьогодні 06:45 74
Горуна - срібний призер Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 06:03 119
Бараннік став срібним призером Всесвітніх ігор-2022
Вчора 22:32 258
Загинув вихованець Динамо, який пішов захищати Україну
Вчора 22:24 915
Динамо переграло Люцерн у контрольному матчі
Вчора 21:24 638
Усик стане вільним агентом після другого бою з Джошуа
Вчора 20:27 636
Олімпійський чемпіон з України взяв участь у льодовому шоу дружини Пєскова
Вчора 18:39 1681
Ребров: Мені пропонували дуже багатьох гравців Шахтаря
Вчора 17:24 374
Став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги
Вчора 16:24 957
Прямі трансляції

Горуна - срібний призер Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 06:03 119 0
Горуна - срібний призер Всесвітніх ігор-2022
#Станіслав Горуна

Джерело - Чемпіон.

Львів'янин Станіслав Горуна здобув срібну медаль з карате (куміте) у ваговій категорії до 75 кг на Всесвітніх іграх-2022. які тривають в американському Бірмінгемі.

У фіналі українець поступився каратисту з Єгипта Абдаллі Абдалазізу (3:6), якого переміг у першому поєдинку на груповій стадії.

Брогзова нагорода дісталася Дастонбеку Отаболаєву з Узбекистану. У "бронзовій" сутичці узбек здолав американця Томаса Скотта (2:1).

Таким чином Горуна до золота Вроцлава-2017 додав срібло Бермінгема-2022. 

Аніта Серьогіна стала чемпіонкою змагань з карате у ваговій категорії до 61 кг. А напередодні чемпіонкою Всесвітніх ігор стала Анжеліка Терлюга.

Коментарі ()
Популярне зараз
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 3323
Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США Російському гравцю Міннесоти відмовили у в'їзді в США 1090
Олімпійський чемпіон з України взяв участь у льодовому шоу дружини Пєскова Олімпійський чемпіон з України взяв участь у льодовому шоу дружини Пєскова 1681
Став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги Став відомий потенційний склад учасників наступного сезону Першої ліги 957
Загинув вихованець Динамо, який пішов захищати Україну Загинув вихованець Динамо, який пішов захищати Україну 915
Всесвітні ігри-2022. 9 липня на старт вийдуть 33 українських спортсмени Всесвітні ігри-2022. 9 липня на старт вийдуть 33 українських спортсмени 720
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203445
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43616
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7611 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 15203
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30666 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11719