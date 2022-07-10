Горуна - срібний призер Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Львів'янин Станіслав Горуна здобув срібну медаль з карате (куміте) у ваговій категорії до 75 кг на Всесвітніх іграх-2022. які тривають в американському Бірмінгемі.

У фіналі українець поступився каратисту з Єгипта Абдаллі Абдалазізу (3:6), якого переміг у першому поєдинку на груповій стадії.

Брогзова нагорода дісталася Дастонбеку Отаболаєву з Узбекистану. У "бронзовій" сутичці узбек здолав американця Томаса Скотта (2:1).

Таким чином Горуна до золота Вроцлава-2017 додав срібло Бермінгема-2022.

Аніта Серьогіна стала чемпіонкою змагань з карате у ваговій категорії до 61 кг. А напередодні чемпіонкою Всесвітніх ігор стала Анжеліка Терлюга.