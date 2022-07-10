Караченко здобув срібло, Семикрас - бронзу Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Українські сумоїсти Дамід Караченко та Святослав Семикрас стали призерами Всесвітніх ігор-2022 в легкій ваговій категорії.

Караченко в фінальній сутичці поступився єгиптянину Абделрахману Елсефі, а Семикрас у поєдинку за бронзу здолав болгарина Пенчо Дочева.

У другий день Всесвітніх ігор-2022 Аніта Серьогіна виграла золоту медаль з карате (куміте, 61 кг), а Станіслав Горуна став володарем срібла (куміте, 75 кг).

Срібну медаль до скарбнички збірної України приніс пауерліфтер Микола Бараннік, Володимир Рисєв та Данило Ковальов здобули золото та бронзу відповідно.