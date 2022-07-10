Колеснік здобула срібло Всесвітніх ігор-2022 з боротьби сумо

Джерело - Чемпіон.

Карина Колестала срібною призеркою Всесвітніх ігор-2022 з боротьби сумо у середній ваговій категорії.

У фіналі українка поступилася японці Сакурі Іши. Бронзова медаль у польки Моніки Скіби, яка у втішному фіналі Скіба здолала японку Нагісі Матцумото.

Турнір сумоїсток у надважкій вазі завершився тріумфом українок - Світлана Ярьомка перемогла Іванну Березовську.

Раніше Важа Даіаурі став чемпіоном у середній вазі, а Дамід Караченко та Святослав Семикрас здобули срібну й бронзову медалі відповідно в легкій вазі.

Каратисти Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна вибороли золоту й срібну медаль відповідно, а пауерліфтери Володимир Рисєв і Данило Ковальов - золоту та бронзову медалі.