Всесвітні ігри-2022. 9 липня на старт вийдуть 33 українських спортсмени

Джерело - Чемпіон.
9 липня на Всесвітніх іграх-2022 на старт вийдуть 33 українських спортсмена. Українці поборяться за медалі в карате, парашутному спорті, пауерліфтингу, танцювальному спорті, сумо та підводному спорті.
Розклад виступу українських спортсменів 9 липня
Парашутний спорт
- 18:00 - 18:30. Іван Семеняка (купольне пілотування, попередні змагання)
Карате
- 18:00 - 02:07 (фінал). Станіслав Горуна (куміте, 75 кг)
- 18:40 - 02:00. Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг)
- 19:30 - 02:40. Галина Мельник (куміте, 68 кг)
- 21:00 - 02:45. Ризван Талібов (куміте, понад 84 кг)
Пауерліфтинг
- 19:00 - 21:30. Микола Бараннік, Владислав Чорний (середня вага)
- 01:00 - 03:30. Данило Ковальов, Володимир Рисєв (важка вага)
Танцювальний спорт
18:00 - 21:00 (фінал).Дмитро Євтєрєв - Валерія Дорофей (стандарт)
Сумо
- 20:40 (попередні змагання) - 03:00 (фінал). Аліна Дуженко (65 кг)
- 21:20 - 03:20. Святослав Семикрас, Анатолій Хлюстін, Демід Караченко (85 кг)
- 22:00 - 04:00. Марина Максименко, Карина Колеснік (80 кг)
- 22:40 - 04:20. Важа Даіаурі (115 кг)
- 23:20 - 05:00. Іванна Березовська, Вікторія Царук, Світлана Ярьомка (+80 кг)
- 00:00 - 05:20. Олександр Вересюк (+115 кг)
Підводний спорт
- 23:18. Сергій Сміщенко (пірнання, 50 м)
- 23:38. Вікторія Уварова (в/л, 100 м)
- 23:52. Олексій Захаров (в/л, 200 м)
- 00:06. Ірина Пінікер, Євгенія Тимошенко (біласта, 100 м)
- 00:21. Софія Гречко, Анастасія Антоняк (в/л, 400 м)
- 00:40. Олексій Захаров, Дмитро Гапоненко, Сергій Сміщенко, Олександр Одиноков (в/л естафета, 100 м)
- 00:57. Анастасія Макаренко, Софія Гречко, Анастасія Антоняк, Вікторія Уварова (в/л естафета, 50 м)