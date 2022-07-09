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Бараннік став срібним призером Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 22:32 87 0
Бараннік став срібним призером Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Українець Микола Бараннік здобув срібну медаль в пауерліфтингу серед середньоваговиків в другий день Всесвітніх ігор-2022.

Результат Баранніка - 106,90 (922,5 кг). Чемпіоном став норвежець К'єль Егіл Баккелунд - 107,33 (860 кг). Бронзоваа медаль у представника Віргінських островів Пола Дугласа - 106,62 (920,0).

Владислав чорний посів сьоме місце - 99,71 (840 кг).

Медаль Баранніка стала п'ятою в доробку збірної України.

У перший день змагань українські спортсмени завоювали 4 нагороди.

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