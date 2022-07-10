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Рисєв здобув золоту медаль Всесвітніх ігор-2022, Ковальов - бронзу

Сьогодні 06:45 75 0
Рисєв здобув золоту медаль Всесвітніх ігор-2022, Ковальов - бронзу

Джерело - Чемпіон.

Володимир Рисєв став чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 з пауерліфтингу у важкій ваговій категорії.

Представник донеччини за сумою трьох видів підняв 1002,5 кг, що дало йому 108,87 бали. Данило Ковальов з результатом 103,83 (112,5) бали став у підсумку третім. Срібна медаль у представника американських Віргінських островів Яна Белла - 105,09 (1022,5).

На Всесвітніх іграх-2017 у Вроцлаві Рисєв став срібним призером.

Микола Бараннік виборов срібну медаль у середній вазі

Напередодні українки Анастасія Дерев'янко та Лариса Соловйова здобули бронзові нагороди в пауерліфтингу.

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