Джерело - Чемпіон.

Напередодні у столиці Катару Досі звершився 17-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

У доробку збірної України дві срібні медалі Ярослави Магучіх і Марини Бех-Романчук, і як наслідок, 21 сходинка в медальному заліку. Також можна відзначити олімпійську ліцензію, які здобули наші дівчата в естафеті 4х400 м.

Отже, прогноз фахівців про 1-3 медалі - виправдано. Чи могли українські атлети виступити краще? Звісно! При певному збігу обставин, медалей могло бути 4-5. Хоча слід визнати, на золото чемпіонату світу українці навряд чи могли зазіхнутися. За великим рахунком, лише Богдан Бондаренко, у своїх найкращих кондиціях, може сам диктувати свої умови суперникам, в усіх же інших випадках, ми при власних серйозних результатах поглядаємо ще й на результати суперників...

Але глибоким аналізом нехай займаються фахівці, а ми склали для вас невеликий рейтинг:

Сенсанція - Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)

18-річна дніпрянка їхала на свій перший дорослий чемпіонат світу в якості темної конячки, а повернулася в Україну зі срібною нагородою та фантастичними 2,04. Ярослава у фіналі двічі покращувала особистий рекорд, а також встановила новий орієнтир у категорії U-20. Та й поступилася українка лише за кількістю спроб непереможній росіянці Марії Ласіцкіне.

Ярослава Магучіх, як і Юлія Левченко з Іриною Геращенко мають Олімпійські ліцензії, які вибороли ще до чемпіонату світу.

Політ у космос. Відео феноменального стрибка Ярослави Магучіх

Надія - Михайло Кохан (метання молоту)

Юний метальник молоту, як і Магучіх, вперше завітав на дорослий чемпіонат і посів високе 5-те місце з результатом 77,39. Фантастичний результат у такому віці. Нагадаємо, що дорослий снаряд на 1 кг важчий ніж у юніорів. До слова, Михайло покращив особистий рекорд. Важко спрогнозувати чи вийде на новий якісний рівень до Токіо-2020 (Олімпійські ігри - ред.), а от на наступному чемпіонаті світу, який відбудеться в Парижі, чекаємо від українця, мінімум, боротьби за медалі.

Розчарування - Наталя Прищепа (біг на 800 м)

Спортсменка з Рівного приїхала на світову першість у якості чинної чемпіонки Європи в бігу на 800 м в далеко не найкращих кондиціях, і як наслідок, не потрапляння до фінального забігу. Більше навіть здивував не сам не вихід у фінал, а час, який показала українка (2,01,24 при особистому рекордові 1,58,60). До речі, особистого рекорду вистачило б Наталі для бронзової нагороди. Проте Прищепі лише 25 років, тому, ми впевнені, головні перемоги ще попереду.

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Біль - Богдан Бондаренко (стрибки у висоту)

На жаль, для легендарного харків'янина (чемпіон світу - 2013, срібний призер Олімпійських ігор-2016) звітний чемпіонат закінчився так і не розпочавшись. Знову травма. Прикро, що Богдан за всю свою кар'єру більше лікується, ніж змагається...

Повернення - Ольга Саладуха (потрійний стрибок)

Новоспечена депутатка Верховної Ради України показала результат 14:52 (5 місце), що є найкращим результатом за останні 4 роки. 36-річна атлетка повернулася після важкої травми спини й, напевне, цей чемпіонат став останнім (5-м загалом) у її блискучій кар'єрі. Але у Токіо-2020, якщо дозволить здоров'я, Ольга виступить. До речі, депутатка вже має ліцензію на Ігри, тому може готуватися до Токіо ціленаправлено.

Характер - Ганна Рижикова (біг на 400 м з бар'єрами, естафета 4х400 у гладкому бігу)

Одна з найтитулованіших українських атлеток покоління медалей на здобула - конкуренція на рідній для Ганни дистанції вражає, але як завжди продемонструвала залізний характер та бажання боротися до останнього міліметру дистанції. До того ж, своїм фінішним спуртом, допомогла естафетній команді 4х400 м пробитися у фінал, а вже там посісти високе 6-місце, що дає право нашій команді виступити на Олімпійських іграх. Тож, як і у вмпадку із Саладухою, побачимо Рижикову в Токіо-2020, можливо, знову у двох видах програми.

Не менше, а можливо й більше, заслуговує дану номінацію Марина Бех-Романчук, але...

Особистість - Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину)

Новоспечна срібна призерка чемпіонату світу. Головною чеснотою Марини є здатність показувати найкращі для себе результати саме на зманаганнях топ-рівня. У срібному стрибку в Досі хмельничанка лише 1 см не добрала до особистого рекорду. Бех-Романчук лише 24 і головні її перемоги - попереду!

Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук

Бонус

Українські легкоатлети, які мають олімпійські ліцензії: