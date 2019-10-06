Джерело - Чемпіон.

Українська легкотатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль у стрибках в довжину на чемпіонаті світу в Досі.

Результат українки - 6,92. Цей результат є найкращим в сезоні для нашої атлетки.

До 5 спроби Бех-Романчук йшла третьою, проте в передостанній спробі випередила нігерійку Есе Бруме на 1 см.

Чемпіонкою ж стала німкеня Малайка Міхамбо з космічним результатом - 7,30 (найкращий результат сезону в світі).

Нагадаємо, це друга медаль української збірної на чемпіонаті світу 2019. Раніше 18-річна Ярослава Магучіх також виборола срібло у стрибках в висоту.