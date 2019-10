Напередодні, 18-річна українка Ярослава Магучіх здобула срібло на чемпіонаті світу в Досі.

Юна дніпрянка двічі покращувала особистий рекорд, а також встановила нову планку світового рекорду для висотніть до 20 років.

Її результат - 2,04. Ці цифри є фантастичними в принципі, а з огляду на те, що Ярославі лише два тижні тому виповнилося 18 років, взагалі.

До національного рекорду Інги Бабакової - 2,05 зовсім трішечки, та й до світового, який належить Стефці Костадіновій (2,09), рукою подати.

Космос!

Two over 2.04m 😱



Mariya Lastiskene wins high class high jump in flawless fashion.



Yaroslava Mahuchikh breaks world U20 record to secure silver.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/MrX4EX3af7