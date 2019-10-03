Джерело - xsport.ua.
Якщо провести опитування серед чоловічої частини населення на тему того, який вид спорту їм подобається найбільше, то легка атлетика, як мінімум, увійде в трійку лідерів. І в цьому немає нічого дивного, чого варта одна лише форма спортсменок, яка вигідно підкреслює їх ідеальні фігури.
Звісно, чемпіонат світу це ще раз доводить.
Діна Ешер-Сміт – біг 100 м, Великобританія:
Камілла Лаус – естафета 4 х 400 м, Бельгія:
Ярослава Магучіх – стрибки у висоту, Україна:
Аліша Ньюмен – стрибки із жердиною, Канада:
Ангеліка Бенгтссон – стрибки із жердиною, Швеція:
Марія Андрейчик – метання спису, Польща:
Ольга Ляхова – біг 800 м, Україна:
Юка Сато – метання спису, Японія:
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