Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: онлайн трансляція бою. LIVE

В ніч з 8 на 9 травня в Арлінгтоні (штат Техас, США) на арені AT & T Stadium відбудеться турнір з професійного боксу.

Сауль Альварес - Біллі Джо Сондерс: онлайн трансляція

У його головній події виступлять чемпіон світу за версіями WBA Super і WBC у другій середній вазі Сауль Альварес і чемпіон світу за версією WBO в цьому ж дивізіоні Біллі Джо Сондерс.

Пряма трансляція шоу стартує 9 травня в 04:00 за київським часом, а головна подія вечора відбудеться приблизно о 06:00.

Плеєр з'явиться незадовго до початку бою.