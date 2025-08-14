Мазур став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксингу WAKO

Український кікбоксер Гліб Мазур тріумфував у фіналі Всесвітніх ігор.

Поєдинок за золото у ваговій категорії 63,5 кг проходив для нашого спортсмена дещо важче, ніж бої на попередніх стадіях змагань. Однак 22-річний спортсмен таки зумів вирвати перемогу в Аміна Гулієва з Азербайджану.

Гліб Мазур – чемпіон світу-2023, чемпіон Європи 2022 та 2024 років. А відтепер – і чемпіон Всесвітніх ігор-2025.

О 15:20 за київським часом за золото побореться ще один український кікбоксер Роман Щербатюк.

Раніше Дарина Іванова та Аліна Мартинюк тріумфували у поєдинках за бронзу Всесвітніх ігор-2025 з кікбоксингу WAKO.