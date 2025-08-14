Визначилося місце проведення матчу відбору на ЧС-2026 Франція – Україна

Стало відоме місце проведення матчу відбору на чемпіонат світу-2026 Франція – Україна.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

За їхньою інформацією, поєдинок відбудеться на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Це домашня арена клубу ПСЖ, вона вміщує 48 583 глядача.

Матч відбудеться в четвер, 13 листопада, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Це буде передостанній матч України у відборі до ЧС-2026. Завершуватиметься відбірковий турнір для команди Сергія Реброва 16 листопада домашнім матчем проти Ісландії.

Окрім Франції та Ісландії, суперником України по групі D відбіркового турніру є збірна Азербайджану.

Розпочнеться відбірковий турнір для України домашнім матчем проти Франції, який запланований на 5 вересня. Наприкінці липня повідомлялося про те, що він відбудеться 5 вересня у Вроцлаві.