Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилося місце проведення матчу відбору на ЧС-2026 Франція – Україна

Олег Дідух — 14 серпня 2025, 13:28
Визначилося місце проведення матчу відбору на ЧС-2026 Франція – Україна
Getty Images

Стало відоме місце проведення матчу відбору на чемпіонат світу-2026 Франція – Україна.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

За їхньою інформацією, поєдинок відбудеться на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Це домашня арена клубу ПСЖ, вона вміщує 48 583 глядача.

Матч відбудеться в четвер, 13 листопада, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Це буде передостанній матч України у відборі до ЧС-2026. Завершуватиметься відбірковий турнір для команди Сергія Реброва 16 листопада домашнім матчем проти Ісландії.

Окрім Франції та Ісландії, суперником України по групі D відбіркового турніру є збірна Азербайджану.

Розпочнеться відбірковий турнір для України домашнім матчем проти Франції, який запланований на 5 вересня. Наприкінці липня повідомлялося про те, що він відбудеться 5 вересня у Вроцлаві.

Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026

Збірна України з футболу

Два ексгравці збірної України продовжать кар'єру в аматорському клубі
Ребров: Деякі гравці молодіжної збірної готові дебютувати за першу команду України
Якщо якісь клуби пропонують 30-40 млн, то цей гравець повинен літати: Ребров – про Судакова
Це великий крок вперед: Ребров – про ймовірний трансфер Забарного в ПСЖ
Ребров натякнув, який гравець може отримати дебютний виклик у збірну України

Останні новини