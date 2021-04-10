Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Черігівська Десна прийматиме Олександрію в матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в суботу, 10 квітня, о 19:30, на стадіоні імені Гагаріна.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Десна - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч першого кола в Олександрії завершився результативною нічиєю - 2:2. У минулому турі Десна вдома без проблем перемогла Олімпік (2:0), а Олександрія вдома поступилася Динамо (1:2). Десна з 33 очками посідає 4 місце в чемпіонаті. В Олександрії 26 очок і 7 сходинка в турнірній таюлиці УПЛ. Лідирує в чемпіонаті київське Динамо, маючи 49 очок. Кияни на 7 очок випереджають донецький Шахтар, який іде другим.