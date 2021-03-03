Світоліна - Дої: онлайн-трансляція матчу 2 кола Qatar Total Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в стартовому поєдинку Qatar Total Open 2021, що відбувається в Досі, зіграє з представницею Японії Місакі Дої (83). Матч відбудеться 3 березня, на центральному корті третім запуском, не раніше 16:30 за київським часом.

Українка, як перша сіяна турнірі, пропускала гру 1 кола. Японка ж у першому матчі здолала китаянку Джей Сайсай. Раніше тенісистки зустрічалися 2 рази. Обидва на Вімблдоні. У 2014 році японка перемогла Еліну в 2 сетах, а в 2015 році Світоліна здобула перемогу в 3 сетах.