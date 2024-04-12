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Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків

У континентальних змаганнях настала пора вирішальних стадій.
Сьогодні 11:40 77125 7
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками перших матчів 1/4 фіналу єврокубків сезону-2023/24 Україна посідає 18-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Цього тижня від нашої асоціації збільшила свій відрив Греція, у якої залишилося ще два представники в Лізі конференцій — ПАОК і Олімпіакос.

Натомість Україна останній клуб втратила ще в лютому, коли донецький Шахтар вилетів у стиковому раунді Ліги Європи від французького Марселя. Нагадаємо, на початку сезону в України було 5 клубів у єврокубках, проте київське Динамо, Дніпро-1 та полтавська Ворскла припинили виступи ще на стадії кваліфікації, а луганська Зоря не змогла подолати груповий етап ЛК.

Найкращий показник сезону наразі має Італія, в якої також залишилося 4 команди в континентальних змаганнях: Аталанта, Рома, Мілан (ЛЄ) та Фіорентина (ЛК). Друге проміжне місце в поточній єврокампанії ділять Англія та Німеччина. Зазначимо, що дві найкращі асоціації за підсумками сезону-2023/24 отримають по одній додатковій перепустці до наступної Ліги чемпіонів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 18,571 24,357 21,000 23,000 16,500 103,428 5/8
2  Іспанія 18,928 19,500 18,428 16,571 14,562 87,989 3/8
3  Італія 14,928 16,285 15,714 22,357 17,714 86,998 4/7
4  Німеччина 18,714 15,214 16,214 17,125 16,500 83,767 3/7
5  Франція 11,666 7,916 18,416 12,583 14,750 65,331 3/6
6  Нідерланди
 9,400 9,200 19,200 13,500 10,000 61,300 0/5
7  Португалія 10,300 9,600 12,916 12,500 10,666 55,982 1/6
8  Бельгія 7,600 6,000 6,600 14,200 13,200 47,600 1/5
9  Туреччина 5,000 3,100 6,700 11,800 11,500 38,100 1/4
10  Шотландія
 9,750 8,500 7,900 3,500 6,400 36,050 0/5
11  Чехія
 2,500 6,600 6,700 6,750 13,250 35,800 1/4
12  Швейцарія
 6,400 5,125 7,750 8,500 5,200 32,975 0/5
13  Австрія
 5,800 6,700 10,400 4,900 4,800 32,600 0/5
14  Норвегія 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 31,625 0/4
15  Данія
 5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 0/4
16  Ізраїль 2,375 7,000 6,750 6,250 8,750 31,125 0/4
17  Греція 4,900 5,100 8,000 2,125 9,400 29,525 2/5
18  Україна 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 0/5
19  Сербія
 6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очки;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очки;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4 сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з вищим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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