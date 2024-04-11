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06.04.2024 10:01 1047

ПСЖ близький до підписання Осімхена

Сьогодні 19:15 99 0
ПСЖ близький до підписання Осімхена
#Наполі, #ПСЖ, #Віктор Осімхен

Джерело - Il Mattino.

Французький ПСЖ практично не сумнівається в підписанні Віктора Осімхена.

Про це повідомляє Il Mattino.

Між президентами ПСЖ і Наполі існують хороші стосунки, тому паризький клуб не очікує жодних ускладнень щодо угоди.

Парижани готові заплатити за нігерійця близько 120 млн євро, а самому гравцеві запропонувати 4-річний контракт із 13 мільйонами євро на рік без урахування бонусів.

Сам же Осімхен, ймовірно, вважає саме ПСЖ своїм майбутнім клубом, тому і тут проблем не повинно бути.

Італійський клуб визначився з ціною на нігерійця. Раніше повідомлялося, що гравець хотів би продовжити кар'єру в Англії. Італійці готові приймати пропозиції від інших клубів. Челсі влітку спробує домовитися про трансфер нападника. В нападника контракт з Наполі закінчується в червні 2026 року.

Також футболістом зацікавився Арсенал.

Нещодавно ми повідомляли, що Челсі може підписати українського нападника Жирони Артема Довбика, якщо програє боротьбу за Осімхена.

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