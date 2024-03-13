Арсенал може підписати зірку Серії А

Джерело - CaughtOffside.

Нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен може перейти в Арсенал у літнє трансферне вікно.

Про це ексклюзивно для CaughtOffside повідомив Чарльз Уоттс.

За словами журналіста, керівництво "канонірів" вже давно захоплюється грою форварда, і нещодавно представники футболіста спілкувалися зі спортивним директором команди Еду Гаспером стосовно потенційного переходу.

Зазначається, що головною проблемою для лондонського клубу є цінник Осімхена.

У поточному сезоні нападник зіграв за неаполітанців 24 матчі, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно італійський гранд визначився з ціною на нігерійця. Раніше повідомлялося, що гравець хотів би продовжити кар'єру в Англії. Наразі відомо про зацікавленість Челсі у трансфері Віктора.

Напередодні Наполі програв Барселоні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.