Вихованець Шахтаря вперше потрапив до заявки Наполі

Вихованець донецького Шахтаря Микита Мельник вперше потрапив до заявки дорослої команди Наполі.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Так, 18-річний футболіст може претендувати на вихід на поле в матчі 10 туру чемпіонаті Італії проти Ювентуса, який заплановано на 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що Мельник є вихованцем донецького Шахтаря, а у 2024 році приєднався до академії неаполітанців.

Цього сезону захисник зіграв вісім матчів за юнацьку команду Наполі в усіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.

У складі Наполі також є інший уродженець України – воротар Нікіта Контіні-Барановський, але гравець востаннє виходив на поле в 38 турі минулого сезону, замінивши Мерета на 80-й хвилині.

Раніше повідомлялось, що Наполі зацікавлений в трансфері захисника Шахтаря.