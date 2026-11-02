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Наполі втратив двох ключових гравців через травми

Олег Дідух — 2 листопада 2026, 12:52
Наполі втратив двох ключових гравців через травми
Кевін Де Брейне
Getty Images

Наполі втратив одразу двох гравців основи під час програного Ювентусу матчу 10 туру Серії А.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Йдеться про захисника та капітана команди Джованні ді Лоренцо, а також про атакувального хавбека Кевіна Де Брейне. Обидва в матчі проти Ювентуса (поразка 0:2) вийшли в основі Наполі та були замінені в перерві – на Аміра Ррахмані та Біллі Гілмора відповідно.

У Ді Лоренцо виявили дискомфорт у привідному м'язі стегна, у Де Брейне – розтягнення зв'язок гомілкостопа. Терміни відновлення не називаються.

До листопадової паузи за матчі національних збірних Наполі проведе ще два матчі: на виїзді проти Порту в Лізі чемпіонів (4 листопада) та вдома проти Лаціо в Серії А (8 листопада).

Кевін Де Брейне Ді Лоренцо Наполі

Наполі

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