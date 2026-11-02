Наполі втратив двох ключових гравців через травми
Кевін Де Брейне
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Наполі втратив одразу двох гравців основи під час програного Ювентусу матчу 10 туру Серії А.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Йдеться про захисника та капітана команди Джованні ді Лоренцо, а також про атакувального хавбека Кевіна Де Брейне. Обидва в матчі проти Ювентуса (поразка 0:2) вийшли в основі Наполі та були замінені в перерві – на Аміра Ррахмані та Біллі Гілмора відповідно.
У Ді Лоренцо виявили дискомфорт у привідному м'язі стегна, у Де Брейне – розтягнення зв'язок гомілкостопа. Терміни відновлення не називаються.
До листопадової паузи за матчі національних збірних Наполі проведе ще два матчі: на виїзді проти Порту в Лізі чемпіонів (4 листопада) та вдома проти Лаціо в Серії А (8 листопада).