Аллегрі отримав дискваліфікацію через вилучення у дербі проти Роми

Головний тренер Наполі Массіміліано Аллегрі отримав дискваліфікацію на два матчі через вилучення, яке він отримав у поєдинку 8-го туру Серії А-2026/27 проти Роми.

Про це повідомляє сайт італійської першості.

59-річний фахівець отримав червону картку через образливі висловлювання у бік офіційних осіб протистояння.

У рішенні спортивного судді було зазначено, що наприкінці зустрічі коуч Наполі звернувся до офіційних осіб матчу з образливим висловлюванням, а також у роздягальнях говорив на їхню адресу вкрай нешанобливо та поводився агресивно щодо представника римського клубу.

Тепер Аллегрі пропустить найближчі ігри у Серії А проти Монци (28 жовтня) та Ювентуса (1 листопада).

Через неспортивну поведінку наставник "неаполітанців" отримав також грошовий штраф у розмірі 10 тисяч євро.

Нагадаємо, що зустріч із Ромою закінчилася результативною мировою 3:3. Наприкінці матчу Балерді врятував "вовки" від виїзної поразки.

Додамо, що Аллегрі очолює Наполі з липня 2026-го. Команда вже провела під керівництвом італійського коуча 11 поєдинків та посідає лише 10-ту позицію після 8-ти турів Серії А, маючи у своєму активі 11 балів.