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04.04.2024 22:11 283

Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ

Сьогодні 11:58 168 0
Потенційний дует українців: Довбик може перейти в клуб АПЛ
Getty Images
#Жирона, #Челсі, #Артем Довбик

Джерело - Give me Sport.

Артем Довбик влітку може стати одноклубником Михайла Мудрика. У трансфері Нападника Жирона ти збірної України зацікавлений Челсі.

Про це повідомляє Give me Sport.

Зазначається, що керівництво лондонського клубу розглядає українця як альтернативу форварду Наполі Віктору Осімхену, оскільки їм буде складно конкурувати за нігерійця з ПСЖ.

У поточному сезоні Артем зіграв 28 матчів у Ла Лізі, забив 16 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Він ділить перше місце в списку бомбардирів чемпіонату Іспанії з півзахисником Реала Джудом Беллінгемом та нападником Осасуни Анте Будіміром.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Мілан та Арсенал хочуть придбати Довбика. Також українець претендує на звання найкращого гравця місяця в Жироні.

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