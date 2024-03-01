Наполі назвав ціну Осімхена

Джерело - Чемпіон.
Італійський Наполі визначився з ціною на нігерійського нападника Віктора Осімхена.
Про це повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.
Потенційні покупці повинні будуть заплатити 113 млн фунтів відступних за 25-річного форварда. Наразі відомо про зацікавленість Челсі у трансфері Осімхена. Також конкуренцію "синім" можуть скласти ПСЖ та Арсенал.
Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс нещодавно підтвердив клаусулу в новому контракті гравця, який він підписав у грудні.
Раніше повідомлялося, що нігерійський форвард хотів би продовжити кар'єру в англійському клубі.
Напередодні хеттрик Віктора Осімхена приніс Наполі перемогу над Сассуоло. У поточному сезоні нігерієць відіграв 21 матч за неаполітанський клуб, у яких забив 13 голів та віддав 4 асиста.