Коваленко в запасі: стартовий склад Емполі на матч проти Мілана

Джерело - Чемпіон.

У межах 28 туру Серії А Емполі завітає у гості до Мілана. Український півзахисник Віктор Коваленко розпочне цей матч з лави для запасних.

Гра розпочнеться в 16:00, трансляція буде доступна на медіасервісі Megogo.

Alle 15.00 allo #StadioMeazza la sfida contro il #Milan; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇



EMPOLI: Caprile; Pezzella, Walukiewcz, Niang, Gyasi, Fazzini, Zurkowski, Cambiaghi, Maleh, Luperto, Ismajli. pic.twitter.com/Ok5y4mNvbb — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) March 10, 2024

У поточному сезоні українець зіграв у 13 матчах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, у минулому поєдинку Емполі поступився Кальярі (0:1).