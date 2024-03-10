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Коваленко в запасі: стартовий склад Емполі на матч проти Мілана

Сьогодні 15:32 95 0
Коваленко в запасі: стартовий склад Емполі на матч проти Мілана
ФК Емполі
#Емполі, #Віктор Коваленко, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

У межах 28 туру Серії А Емполі завітає у гості до Мілана. Український півзахисник Віктор Коваленко розпочне цей матч з лави для запасних.

Гра розпочнеться в 16:00, трансляція буде доступна на медіасервісі Megogo.

У поточному сезоні українець зіграв у 13 матчах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, у минулому поєдинку Емполі поступився Кальярі (0:1).

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