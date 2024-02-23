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Карабах - Брага 2:3: огляд матчу Ліги Європи

Азербайджанський клуб здобув путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 13:20 124 0
Карабах - Брага 2:3: огляд матчу Ліги Європи
#Брага, #Карабах, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Брага мінімально переграла Карбах у матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи.

Ліга Європи
Раунд плей-оф, матчі-відповіді
22 лютого

Карабах - Брага 2:3 (0:0)
(перший матч - 4:2)

Голи: 0:1 - 70 Фернандес, 0:2 - 83 Джало, 1:2 - 102 Сільва, 1:3 - Банза, 2:3 - 120+2 Ахундзаде

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

Раніше Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи.

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